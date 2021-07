Du Z590 mat à pleine puissance chez NZXT

Bien qu'il ne semble apporter que très peu de modifications en tant que telles, le chipset Z590 permet aux fabricants de garantir des cartes mères Intel avec du PCIe 4.0 et de moderniser leurs gammes. NZXT profite donc de cette génération pour booster ses cartes mères N7, toujours conçues via son partenariat avec ASRock, qui lui permet de fournir des cartes mères adaptées visuellement à son écosystème tout en assurant des performances correctes. Nous avons donc testé la N7 Z590 en version blanche - une version noire équivalente existe aussi - afin d'observer si cette coopération continue dans la bonne voie, et de voir quelles sont les évolutions qui en découlent.

• Côté street price, ça dit quoi ?