De temps en temps, Thermalright trouve un moyen pour nous rappeler de son existence, le constructeur vivotant en second plan depuis plusieurs années maintenant sur le marché du refroidissement en Europe, mais n'oublions pas pour autant ses derniers ventirads, le Frost Spirit 140 et le Frost Commander 140. Pour le coup, ce n'est pas un ventirad que Thermalright a plus ou moins récemment ajouté à son catalogue, mais une lignée de radiateurs pour SSD M.2 ! On le sait bien, ces toutes petites bêtes ont tendance à (beaucoup) chauffer et ce n'est certainement pas près de s'améliorer au fur et à mesure que leurs débits augmentent. De ce fait, il sera souvent bien avisé de les coiffer d'un dissipateur si v otre configuration le permet et si votre carte mère n'a pas déjà le nécessaire. Pour ce faire, Thermalright vous laisse le choix entre 3 variantes si votre SSD est au format M.2 2280, tandis que vous n'aurez qu'une seule option pour votre SSD M.2 22110.

Le constructeur n'est pas allé chercher très loin pour les nommer, les trois premiers s'appellent TR-M.2 2280 SSD, TR-M.2 2280 PRO et TR-M.2 2280 ARGB, et le dernier TR-M.2 22110. Commençons par l'avant-dernier (parce que), eh oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bien de la version gaming du lot, avec son couvercle noir et liséré de RGB adressable. Le M.2 2280 SSD est le plus sage et discret des trois, tandis que la variante PRO ajoute une pointe d'agressivité avec un design plus tranché. Enfin, le M.2 22110 SSD est tout bonnement la version longue du M.2 2280 SSD, avec un design identique. Tous possèdent une backplate en acier qui viendra donc prendre le SSD en sandwich avec un pad thermique double face et un radiateur en aluminium. Notez que la version PRO se distingue encore du lot avec un gros caloduc central de 8 mm !

Bon, on ne vous cache pas que les solutions du genre pour les SSD M.2 existent déjà à la pelle et vu la faible complexité d'un radiateur, les performances de chaque référence se tiennent très probablement dans un mouchoir de poche. Mais avoir plus d'options est toujours une bonne chose, puisqu'il n'en sera que plus aisé de trouver un design qui plait. Sur les 4, 3 sont déjà disponibles en France, le TR-M.2 2280 PRO pour 16,75 €, le TR-M.2 2280 pour 12,95 € et le TR-M.2 2280 ARGB pour 19,75 €, soit à des tarifs corrects et en phase avec le marché.