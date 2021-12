On le sait, les SSD M.2 ont tendance à chauffer, et toujours un peu plus à chaque fois qu'on augmente l'interface, de PCIe 3 à PCIe 4. Il n'est d'ailleurs pas rare que les SSD les plus véloces soient surmontés d'un radiateur, aidant à la dissipation des Joules produits par le fonctionnement des puces et composants. Mais ce que JONSBO s'apprête à faire à ces SSD devrait mettre une rouste en matière de refroidissement, d'encombrement aussi à tout ce qui se fait hors watercooling. Imaginez un radiateur cuivre qui se placerait sur le SSD, avec un radiateur plutôt haut, et chapeauté par une carlingue comportant un ventilateur radial.

Ben voilà, c'est ça la description du truc ! Le M.2 - 10 mesure 24.5 mm de largeur x 76 mm de longueur x 70.5 mm de hauteur, tandis que le blower pédale à plus ou moins 3000 tours par minute, avec une pression d'eau mesurée à 4.08 mm, c'est dire si ça ventile ! Et tout ça pour 120 petits grammes, qui, comme nous le savons tous, pèsent autant que 120 gros grammes. Les nuisances sonores sont données pour 27.3 dBA, sûrement dans l'espace, là où on n'entendrait pas la mouche qui pète.