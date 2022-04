AMD avait lancé les pilotes Adrenalin 22.3.1 il y a moins de 3 semaines, ils incorporaient surtout le RSR directement. Par ailleurs, AMD en avait profité pour renommer son Radeon Software en AMD Software. Ce changement n'est pas si anodin que ça puisqu'il indique que le géant rouge compte bien centraliser tout son matos sous un seul ensemble logiciel. Cependant, un bug gênant a été découvert, et il fut suivi d'investigations de la sphère Reddit et même du vénérable Igor Wallossek.

Il n'intervient que lorsque vous avez un CPU et un GPU d'origine AMD, si vous avez un CPU Intel, il n'y a forcément pas de souci. Nous disons forcément parce qu'en fait, l'AMD Software accède au SDK Ryzen Master pour tripoter les fréquences et tensions. Dès lors que le pilote détecte CPU et GPU rouge, il applique tout seul, sans autorisation préalable, le PBO, acronyme de Precision Boost Overdrive, sur le CPU lorsque vous assignez un profil... GPU par défaut.

Cela peut donc poser problème, car comme le confirme Igor, les limitations de puissance et les fréquences de suralimentation du processeur AMD Ryzen s'ajustent dans les étapes PBO. Cependant, l'effet du processeur est inconnu quant à savoir s'il s'agit des états par défaut ou s'il s'agit des utilisateurs effectuant des ajustements manuels sur leur processeur. En gros, selon les réglages que vous avez faits, le SDK peut rendre votre PC inopérant et le faire planter, et il faudra alors tout reparamétrer, y compris vos courbes d'underclocking et de sous-voltage. Mais à chaque fois que vous appliquerez votre profil GPU, PBO sera réenclenché avec les instabilités générées par la discordance de vos réglages avec ceux du PBO.

Une des solutions est donc de virer le Ryzen Master de l'AMD Software en utilisant le logiciel Radeon Software Slimmer 1.6. Une autre consiste à ne pas réutiliser les anciens profils GPU que vous aviez créés, mais d'en créer un nouveau à la suite, là aussi il faudra tout paramétrer. C'est un peu lourdingue, AMD n'a encore rien dit, mais nul doute que ça doit chercher en coulisses un hotfix pour éradiquer ce souci, mineur, mais qui peut être bien gênant.