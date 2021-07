Dans la recherche de plus de performance, monter en taille est une étape généralement assez logique, surtout lorsqu'il s'agit du refroidissement. Le radiateur de 420 mm fut donc une évolution parfaitement naturelle pour les systèmes à eau All-in-One, arrivée à pic pour dompter et tenter de surcadencer les dernières grosses puces bien chaudes, comme les Threadripper. Dans la continuité de sa nouvelle gamme d'AIO Capellix introduite l'année dernière — et dont nous avons testé le modèle H100i Elite — et en complément comprenant déjà toutes les tailles habituelles de 240 à 360 mm, Corsair y a désormais ajouté une variante 420 mm, le H170i Elite, à ce jour le plus gros modèle du fabricant.

Le radiateur fait 420 x 140 mm, ce qui veut dire qu'il peut embarquer 3 ventilateurs de 140 mm, en l'occurrence des modèles PWM ML140 RGB à haute pression statique de chez Corsair avec le fameux roulement à lévitation magnétique et qui sont capables de monter jusqu'à 2000 tr/min. Le constructeur n'a pas donné plus de détail, mais on supposera que leurs caractéristiques sont plus ou moins celles des ML140 Pro RGB vendus à l'unité.

On y retrouvera aussi la même pompe centrifuge localisée dans le waterblock (et non sur le radiateur comme le font d'autres marques), avec un débit de 0,82 litre par minute — soit le même débit que le modèle 240 mm testé chez nous, espérons que cela sera toujours suffisant... Corsair assure que cet ensemble sera parfaitement adapté pour gérer des processeurs HEDT, y compris du gros Threadripper PRO avec un TDP de 280 W. Outre le socket de ce dernier, le H170i Elite sera aussi compatible AM4, LGA2066, LGA1200 et LGA115x.

Enfin, pour gérer les petites et brillantes LED Capellix passe-partout de Corsair, ainsi que n'importe quel paramètre de l'AIO, pas de salut, il faudra impérativement se coltiner le balourd convivial qu'est iCUE — un logiciel parfois redoute, et pas forcément à tort. Il faudra donc naturellement aussi disposer d'un emplacement USB de libre sur la carte mère. Pour toper du 420 mm chez Corsair, il vous faudra 228,90 €, et avec ceci la garantie sera de 5 ans. La disponibilité est immédiate, mais notre test étant en chemin, autant attendre de voir ce qu'il vaut en pratique !

Sachez que si vous trouvez ça trop cher et que Corsair vous rebute de manière générale pour x ou y raison, il existe une alternative assez équivalente chez Arctic. Elle s'appelle Liquid Freezer II 420, elle ne coûte « que » 120 € et de surcroît possède une garantie fraîchement étendue à 6 ans. De plus, pas de RGB équivaut aussi à moins de câble et pas de logiciel, et avec ça le Liquid Freezer rafraîchira aussi les alentours du socket... Pour avoir un aperçu de cette gamme, n'hésitez pas à relire notre test des modèles 240, 280 et 360 mm.