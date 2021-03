Assurément une bonne nouvelle pour ce qui est indiscutablement progressivement devenu une gamme d'AIO de choix, reconnue et récompensé plusieurs fois depuis son introduction en 2019, pour qui s’intéresse à ce type de refroidissement pour le CPU, avec une sélection désormais très complète, du simple radiateur de 240 mm à l'imposant bloc de 420 mm ! Design et qualité de fabrication sont soignés et affichent un bon niveau de finition — et sans RGB siouplé, fait rare de nos jours —, la ventilation est bonne et silencieuse, et surtout la connectique est simplifiée au maximum. Point bonus, son petit ventilateur de 40 mm intégré au bloc de la pompe est non seulement silencieux, mais il permet également de gagner quelques précieux degrés sur les VRM, ce qui n'est pas forcément indispensable, mais toujours bon à prendre. Enfin, ce qui peut parfois lui manquer en performance, la gamme Liquid Freezer II le compensera par une tarification très agressive, et ça marche, les unités tendent à disparaître très facilement des étalages. N'hésitez surtout pas à revisiter notre test complet des références 240 à 360 mm !

Au milieu de ce tableau un peu trop idyllique, la garantie de deux ans faisait tout de même un peu (beaucoup) tache et n'inspirait pas particulièrement confiance, il faut le dire. Mais ça, c'était avant ! Certainement très confiant dans la qualité de ses dernières créations et donner encore du poids à son offre face à la concurrence (nombreuse), la garantie de toutes les références (et révisions) Liquid Freezer II est désormais étendue à 6 ans ! Une durée assez exceptionnelle pour un AIO, même inédite semblerait-il, alors que de nombreuses marques se contentent encore de 2 ans, et qu'une poignée seulement comme Corsair et EVGA vont parfois jusqu'à 5 ans. Arctic ne s'est donc pas contenté de simplement s'aligner sur les références en matière de garantie, mais a surenchéri et devient de fait une sorte de Noctua de l'AIO ! Et si d'autres pouvaient suivre l'exemple, les acheteurs ne s'en porteront que mieux. (Source)