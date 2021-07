Après les CPU ARM haute performance pour serveur — qui peuvent toutefois rester sans refroidissement actif, ne brusquons pas trop les choses — voilà que le tour est venu aux CPU mobiles, et plus particulièrement à Qualcomm. En effet, suivant la tendance instaurée par Intel, la firme américaine a coutume d’annoncer périodiquement de légers refresh de ces modèles phares, comme ce Snapdragon 888+, qui n’est autre qu’une version triée du 888 toukourt (annoncé en décembre 2021) capables de tenir des meilleures fréquences.

En effet, l’agencement de sous le capot est identique : même CPU en 4 +3 +1 (respectivement Cortex-A55/Cortex-A78/Cortex-X1) mais la fréquence du dernier cité évolue pour passer de 2,84 GHz à 2,95 GHz. Pour le reste, le tricore demeure à 2,42 GHz ; ainsi que 1,80 GHz pour le quadcore économe. De même, l’iGPU ne change pas avec un Adreno 660 cadencé à 840 MHz, cependant l’accélérateur de machine learning bénéficie lui aussi d’un boost pour passer de 26 TOPS à #@ TOPS, sans que l’horloge exacte ne soit communiquée. Rajoutez 4 Mégots de L3, le support de la LPDDR5 et de quoi supporter des capteurs jusqu’à 200 MPx grâce au processeur d’image Spectra 580 et un modem x60 maison supportant la 5 G avec des débits de 7500 Mbps en descendant et 3000 Mbps en montant, et voilà le travail,

Avec une gravure en 5 nm Samsung (procédé 5LPE), nul doute que le bousin trouve sa place dans le très haut de gamme des smartphones à venir. Reste à voir si le maigre overclocking de 5 % saura faire passer la pilule du coût astronomique habituellement requis pour ces bestioles du fait du concentré de technologie qu’elles composent. Au menu : une intégration d’ores et déjà prévue chez ASUS, HONOR, Vivo ou encore Xiaomi : prévenez le banquier, il va y avoir de l’offre vers Q3 2021 ! (Source : AnandTech)