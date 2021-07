Avec Samsung, Philips avait aussi été parmi les premiers constructeurs à se lancer dans l'écran énormissime de 49 pouces, avec une longueur capable de faire de l'ombre à bien des bureaux. Mais contrairement à Samsung, Philips était jusqu'à présent resté sur des spécifications assez modestes, plus adaptées aux professionnels qu'aux joueurs, qui auront sans aucun doute préféré se tourner vers l'offre coréenne. Le premier avait été le 498P9 en 2018, suivi de l'évolution timide qu'a été le 499P9H de 2019. Rappelons que ces écrans exploitaient des dalles VA de chez Samsung.

Néanmoins, le nouveau modèle en préparation chez Philips pourrait cette fois-ci un peu plus intéresser les joueurs ! La recette de base ne change pas, Philips n'a pas daigné changer le design et la plupart des caractéristiques fondamentales sont inchangées par rapport au modèle précédent, il est également probable que la dalle provienne toujours de chez Samsung. La surprise se trouve du côté du taux de rafraîchissement qui fait un énorme bond en passant de 70 à 165 Hz (via DisplayPort, le HDMI ne pourra pas gérer la chose avec cette définition), et le temps de réponse gris à gris profite d'une réduction de 1 ms, modeste, mais toujours bonne à prendre ! Bien que la certification DisplayHDR demeure identique, le futur 498P9Z possédera une luminosité maximale supérieure, mais insuffisante pour le qualifier pour du DisplayHDR 600. Philips ne mentionne ni FreeSync ni G-Sync, néanmoins, l'adaptive-sync est bien de la partie et par conséquent le FreeSync fonctionnera, et rien n'empêchera de tenter l'activation du G-Sync Compatible.

Certes, les caractéristiques ne sont pas les plus parfaites pour du jeu — la dalle VA et son temps de réponse ne plairont pas à tout le monde — et l'écran conserve aussi une orientation plutôt pro, mais il sera tout de même plus polyvalent et il y aura déjà de quoi faire assez convenablement, d'autant plus que le Philips pourrait en théorie profiter d'une tarification plus raisonnable et de ce fait se révéler comme étant une bonne alternative à l'offre de Samsung, y compris pour jouer. Toutefois, aucun prix n'a encore été mentionné par le fabricant et l'on ne connait pas non plus sa date de lancement.