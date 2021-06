L'IBM Quantum System One, d'abord connu sous le nom d'IBM Q System One, est un ordinateur quantique fonctionnant avec son processeur Falcon capable d'une vitesse de 27 qubits de l'américain. Celui-ci avait été lancé en 2019, puis supplanté par Hummingbird avec 64 qubits en 2020 et IBM planifie 127 qubits avec Eagle cette année, avant de s'envoler vers les 433 qubits en 2022 avec Ospey et les 1121 qubits de Condor en 2023, si tout se déroule comme prévu. Bref, ça devrait avancer relativement vite.

Pour promouvoir ses systèmes et services en Europe, et apporter à la région les « bienfaits » de l'informatique quantique, IBM et la Fraunhofer-Gesellschats — un institut allemand spécialisé dans la recherche en sciences appliquées — avaient signé un accord pour un accès à la technologie quantique d'IBM en mars 2020. Accord qui s'est désormais matérialisé par l'installation d'un IBM Quantum System One à Ehningen, à proximité de Stuttgart, et qui a donc été couronné comme étant le premier ordinateur de sa catégorie dans cette région du monde, accomplissant donc aussi au passage l'objectif fixé en 2019 pour la construction du premier ordinateur quantique en Europe, en route vers sa « souveraineté technologique ».

À quoi servira-t-il ? Selon Hannah Venzl, coordinatrice du projet chez Fraunhofer, la machine devrait être utilisée principalement pour la conception de médicaments et de vaccins, améliorer les modèles climatiques ou encore optimiser les systèmes de transports. Mais comme c'est le cas souvent pour un superordinateur traditionnel et depuis peu pour les systèmes DGX-A100 chez NVIDIA, le système sera également ouvert à la location pour du temps de calcul à ceux qui peuvent se le permettre et en ont l'utilité. Le loyer est actuellement fixé à 11 621 euros. À titre indicatif, NVIDIA loue son DGX-A100 pour 9000 $ par mois. Et pour finir, voici une image de l'engin ! (Source : IBM, via Computerbase)