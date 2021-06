Ça alors, un nouvel écran avec un nom imprononçable et difficile à retenir chez Iiyama, qui l'eut cru ? Et avec ça, des caractéristiques pas bien folles, mais le XUB2490HSUC-B1 n'a certainement pas été introduit pour impressionner les foules par sa réactivité ou ses couleurs, que nenni, il a été pensé essentiellement pour accompagner le travail bureautique et multimédia de l'humain de 2021, au bureau ou à la maison. Plus que jamais, le télétravail est devenu la norme pour bien des métiers, n'en déplaise à certains managers ayant peut-être désormais un peu du mal à justifier leur existence, et il y a fort à parier que bon nombre des nouvelles habitudes devraient rester en place bien après la fin de cette pandémie (un jour peut-être). De ce fait, il faudra aussi disposer du matériel adapté, par exemple pour assister et participer aux réunions désormais souvent virtuelles, et probablement encore plus nombreuses pour certains qu'elles ne l'étaient auparavant afin de compenser le manque de collaboration physique.

Que ce soit via Zoom, Teams, Skype ou autres, micro, haut-parleur et webcam seront toujours des indispensables, et ça tombe bien, puisque le nouveau modèle XUB2490HSUC-B1 possède les 3 intégrés d'office. C'est tout là l'attrait que peut avoir cet écran pour le travailleur à distance, une solution tout-en-un facile et rapide à mettre en œuvre, un peu moins contraignante qu'une machine portable potentiellement un peu étroite et qui permettra surtout aussi de faire l'impasse sur une bonne poignée de câbles, et ça, c'est toujours un bonus sympathique ! Pour découvrir le reste de la fiche technique, c'est ci-dessous que ça se passe. L'écran est déjà disponible dans le commerce pour 250 € environ.