Pour ceux qui se sont mis à l'informatique il y a peu, alors il est clair que le nom d'Orochi de Scythe ne vous évoque rien. Pour les plus anciens, c'était un monstre entièrement passif, qui acceptait quand même un moulin optionnel, lardé de tas d'ailettes d'aluminium espacées, pour que le flux d'air du boitier puisse les traverser, et aidé par 10 caloducs ! C'était un monstre passif, et aujourd'hui, Noctua lance le sien !

#Nouseussionssachu !

On n'a pas beaucoup d'infos sur ce nouveau-né, même si nous savions qu'il était en développement et prévu pour Q2 2021. Le NH-P1, facile à comprendre comme nom n'est-ce pas, peut également être associé à un NF-A12x25 optionnel, et est compatible avec les sockets LGA115x, 1200, 20xx, et AMD AM2 à AM4, sans oublier le FM1 et FM2. Il est fourni avec la pasta termica NT-H2. Techniquement, il ne devrait pas poser de soucis avec les barrettes de RAM, il serait compatible avec des CPU à consommation modérée selon Noctua, qui liste les 9700K et 9900K, ainsi que les 3700X et 3950X ! Le hibou précise qu'une liste de compatibilité sera faite ultérieurement, on sait que la firme aime bien donner un max d'infos techniques sur toutes ses productions.

#Nouscroivonspas#Noussachons !

L'engin a été détecté sur Newegg, au prix de 100 $, ce qui ne signifie pas que ce sera le prix final, mais on ne devrait pas en être loin, Noctua étant le premier à avoir pulvérisé les us et coutumes du marché qui plafonnait à une 50aine d'euros il y a pas mal d'années déjà ! Le site de Noctua a été mis à jour, ce dernier a effacé toutes les infos. (Source Fanlesstech)