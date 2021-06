Les 4 grandes compagnies susnommées, qui à elles seules représentaient aux dernières nouvelles en moyenne 90 % des parts du marché des navigateurs avec leur solution maison respective, Safari, Chrome, Firefox et Edge (RIP IE11), vont renforcer leur collaboration (ouverte) afin de promouvoir la standardisation des extensions de navigateurs. Un mouvement déjà timidement amorcé depuis l'arrivée des API WebExtensions de Mozilla, une solution justement conçue pour permettre aux développeurs d'offrir plus facilement une compatibilité « cross-navigateur » avec les nombreuses solutions à bases de Chromium, et que certains ont déjà commencé à adopter entre-temps. L'objectif étant naturellement d'avoir un maximum d'extensions disponibles pour l'utilisateur, quel que soit le navigateur qu'il choisit, ce qui est encore assez loin d'être le cas aujourd'hui.

En effet, il n'est pas rare qu'un simple changement de navigateur oblige également aussi à devoir changer un peu ses habitudes de personnalisation et chercher des alternatives pour ses extensions favorites, proposer une compatibilité multi-navigateur implique naturellement plus de travail pour les développeurs des modules. Généralement, les alternatives existent, mais ne sont pas toujours au niveau de la solution préférée et peut en frustrer plus d'un.

Bref, Microsoft, Google, Mozilla et Apple semblent vouloir remédier à ce « problème » et ont ainsi récemment formé le WECG, WebExtensions Community Group, dont voici tous les participants. Celui-ci aura pour rôle de travailler directement avec les développeurs pour la création d'un standard universel pour les extensions de navigateurs, qui impliquera l'introduction d'une meilleure cohérence des interfaces, des API, des fonctionnalités et autorisations entre les différents navigateurs, ce qui devrait en principe grandement faciliter le travail des développeurs, limiter l'exclusivité des extensions et par conséquent permettre à l'utilisateur de trouver les mêmes solutions où qu'il aille. Bien que la diversité risque à terme d'en prendre un coup aussi, nul doute que cela arrangera bien des utilisateurs qui aiment utiliser plusieurs navigateurs ou changer régulier pour x ou y raisons, mais devrait aussi permettre aux navigateurs encore un peu défavorisés en la matière (au pif : Edge) de voir fleurir leur bibliothèque un peu plus rapidement.