Le constructeur taiwanais a démarré hier son Chronos Summit, un événement qui s'étendra sur un mois en entier et servira de plateforme à la célébration du 30e anniversaire de la marque, et à la demonstration de nombreux produits, parfois nouveaux, parfois pas. Cooler Master a quelque peu fait dans l'originalité pour cette occasion, puisque les visiteurs pourront aussi se créer un avatar (et de préférence être équipé d'une webcam et d'un micro, mais ce n'est pas obligatoire) afin de pouvoir se promener dans les locaux du salon virtuel ressemblant à un véritable jeu en 2D, pour y participer aux différents événements planifiés, interagir avec les produits et les intervenants.

Ce ne sont pas les nouveautés qui vont manquer lors de ce rendez-vous, le constructeur ayant prévu de quoi équiper presque tout un bureau de A à Z en matériel signé par le Maitre du Refroidissement. Souris, clavier, boitiers, chaises, ventilation, cooling, alimentation, écrans, etc., tout y est ! Dans le tas, le fabricant a aussi prévu de montrer un bon nombre de concepts plus ou moins sympathiques, pour certains déjà vu auparavant, comme l'ORB X ou la Motion 1. On ne va évidemment pas tout passer à la loupe, parce que ça ferait tout de même un peu beaucoup et que le temps est précieux... Allons-y donc pour se donner au moins un petit avant goût !

On commence avec le nouveau COSMOS C700M, une édition spéciale pour le 30e anniversaire et en l'occurrence une édition limitée à 500 exemplaires. En fait, on dirait bien que ce n'est ni plus ni moins le même boitier que celui qui fut lancé en 2018, hormis quelques petites différences çà et là, notamment esthétiques. On ne sait pas encore de quelle manière le fabricant a prévu de le distribuer, mais il y a fort à parier qu'il coûtera une petite blinde.

En cette occasion, Cooler Master a aussi dépoussiéré l'ADN de son fameux V8 d'antan et a accouché du Nouveau V8 ! Comme autrefois, on aura affaire à un très gros radiateur massif à double tour, mais largement modernisé. Il possédera cette fois-ci 8 caloducs et associera deux ventilateurs en push-pull, l'un de 120 mm et l'autre de 140 mm de la nouvelle série Mobius. Vivement les tests de cette grosse bête !

Si c'est de l'alimentation de taille modeste que vous recherchez, sachez que le constructeur prévoit aussi d’étoffer son catalogue avec les V1100 et V1300 (donc 1100 W et 1300 W) en SFX et SFX-L. En plus de spécifications générales tout à fait dignes des alimentations modernes et franchement sympathiques pour les formats concernés, toutes seront aussi certifiées 80PLUS Platinum et supportées par une garantie de 10 ans. Mais surtout, elles seront les premières alimentations du constructeur à être fin prête pour l'alimentation des futures cartes graphiques selon les spécifications PCIe 5.0 !

N'oublions pas le HAF 700 EVO ! Reprenant l'esprit HAF, celui est lourd et massif, et peut donc accueillir presque n'importe quel bout de hardware existant, il se veut aussi très fonctionnel et peut être extrêmement bien ventilé. Le tout complété par un design résolument moderne et éclairé, mais sans trop en faire non plus, sans toutefois omettre la présence d'un affichage LCD intégré à l'avant entièrement personnalisable. Pas de doute, c'est un HAF au sommet de son évolution qui a de quoi pour se démarquer de la foule, et pas uniquement sur le plan technique, mais aussi tarifaire, hélas ! En effet, il faudra se délester d'au moins 500 $ pour s'offrir ce boitier à ranger dans la catégorie "Luxe"...

Et voici pour ce petit tour d'horizon des dernières nouveautés au programme chez Cooler Master. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Si vous souhaitez les découvrir et vous immerger dans le monde virtuel du fabricant, c'est le lien ci-dessous qu'il vous faudra suivre !