Le constructeur Aerocool a du neuf à nous présenter aujourd'hui, avec l'apparition d'un ventirad pas forcément inconnu pour la plupart d'entre vous. Ah, il est vrai que la société aime proposer des produits très lumineux ou totalement loufoque comme le dernier Mirage 5, qui nous aura bien fait rigoler pour le coup. Bon, la marque ne fait pas non plus que des bizarreries et nous avions pu voir un bon boîtier arriver, avec le Atomic, propulsé par un format Mini-ITX assez plaisant pour les amateurs de tout petits ordinateurs. Au niveau des solutions de refroidissement, c'est le Cylon 4F qui s'était dévoilé en 2019, avec son éclairage RGB et son look assez futuriste. Bon, bah pour le coup ce 4F devrait se payer une version blanche, puisque Aerocool a annoncé cette semaine la variante.

Nous allons détailler quelque peu les spécifications de ce ventirad et voir ce qu'il peut vous apporter de beau. Commençons par la taille de l'engin, ici il est question de 155 mm x 126,5 mm x 75, ce n'est donc pas forcément un gros modèle. On retrouve une surface de contact en direct-touch, c'est à dire que les caloducs viennent directement faire contact avec l'IHS du processeur, ce qui en théorie améliore le transfert thermique. Ces caloducs d'ailleurs sont au nombre de quatre, avec un diamètre de 6 mm. Un moulin 120 mm viendra assurer une soufflerie pouvant aller jusqu'à 1800 tr/min, pour une pression maximale de 1,21 mm H2O et un débit d'air de 52,5 CFM. Pour les nuisances sonores, c'est relativement correct, avec un maximum fixé à 26 dBA. Au niveau du TDP supporté, vous pourrez refroidir des processeurs ayant un maximum de 145W, donc quand même pas mal de monde, mais ne pensez pas non plus assurer le refroidissement d'un 3950X avec.

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à l'ancien modèle, hormis ce nouveau coloris blanc et la présence d'un halo RGB monitorable au niveau du ventilateur. L'ensemble des sockets modernes sont pris en charge, avec chez Intel une compatibilité LGA115X et LGA2066. Chez AMD, vous pourrez le monter sur du AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 et FM2+, donc presque tout ce qui se fait sur le marché, en dehors du TR4. Au niveau du tarif, c'est assez contenu, avec 35 euros à débourser à l'achat, ce qui devrait le confronter à tout un tas de références déjà bien implantées. Cette nouvelle version blanche devrait apporter un peu de fraicheur et adapter ce Cylon 4F aux configurations sobres, utilisant le blanc comme prédominance. Alors, tenté par un petit rad Aerocool hivernal ?