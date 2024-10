Le blanc vous va si bien — et le noir, pas si mal.

La couleur est tout, le noir et blanc est plus. Cela devrait être la devise de NZXT qui poursuit, tel un hamster dans sa roue, sa ligne de conduite pour ce qui touche à l'identité de la marque et de ses produits. Alliant sobriété et modernité, c'est une vision que nous partageons pleinement depuis l'arrivée du constructeur sur le crédo des cartes mères à l'occasion de Coffee Lake et du Z370, fin 2018, en s'associant avec ASRock qui reste encore cette fois le partenaire OEM de NZXT. On la partage tellement que ce sont ces modèles que nous avons choisi d'utiliser pour nos tests case & cooling, puisque leur apparence permet de bien mettre en valeur tous les autres éléments constitutifs du setup, du boîtier bien évidemment aux ventilateurs en passant par le cooling cpu.

LGA 1851 de Vendée, élevé en plein air

L'arrivée d'Arrow Lake accompagnée de son chipset premium aka Z890 est évidemment l'occasion pour le constructeur de renouveler sa gamme N (dont la dénomination reste toujours la même, merci petit Jésus !) un temps décalé face aux constructeurs AAA, puisque cette dernière arrivera début 2025. Alors que les tarifs s'envolent depuis quelques millésimes rimant avec des facéties de logo rétroéclairé à la gloire de leur géniteur — ROG, Aorus — pour vous faire croire que vous appartenez à une caste d'élites, d'écrans OLED fort inutiles ou de dragons stylisés à l'arrière-goût de kitsch et bien sûr de DEL RGB à toutes les sauces, NZXT persiste et signe dans sa lignée de sobriété et inaugure une déclinaison N9.

Bon, sur ce dernier point, ce nouveau cru de cartes N9 s'accompagne d'un bandeau lumineux parcourant la carte du haut en bas via un déport latéral, restant à priori visible, quel que soit le montage opéré de votre GPU. NZXT aura donc cédé aux sirènes licornes, mais son l'implantation reste en phase avec le minimalisme signature de la marque.

Le carénage goût pétrole habituel des N laisse place sur la N9 à un radiateur XXXL qui profitera grandement aux SSD placés juste en dessous. Le PCH semble aussi profiter de l'imposant dissipateur d'alu, bien que ne semblant pas très épais, entièrement profilé façons ailettes. Un carénage que l'on retrouvera cependant sur le flanc droit de la carte venant ainsi habiller le peu de PCB restant visible, en plastique translucide s'accordant avec la teinte du modèle choisi. Une finition qui pourra plaire comme moins plaire, mais qui vient en prolongement finir le travail de recouvrement.

Le modèle noir n'est pas en reste, mais du coup bah... en noir. Plus salissant, mais aussi plus sobre.

On retrouve sur ces N9 une conception électrique soignée comme sait le faire ASRock affichant pas moins de 22 phases elles aussi surmontées de radiateurs massifs. En bref côté connectivité : Wi-Fi 7, ethernet 5 GbE, BT 5.4.

Du côté des défauts, on notera seulement 2 ports PCIe, l'espace étant allègrement pompé par les 4 slots M.2 PCIe 4.0 (en plus de l'unique 5.0), ce qui limitera les possibilités d'extension. On notera également la pauvreté de la dotation en ports USB type-C, un peu la loose en 2025 quand arriveront ces cartes alors que cette génération semble enfin marquer le gap inverse. Le module son quant à lui est un classique ALC 4082 probablement accompagné de condos tout aussi classiques. Dommage.

Le modèle N7 reprend les codes plus traditionnels de la gamme, exit le RGB, mais rassurez-vous chers Jacky's, des headers aRGB sont toujours de la partie. On y gagne un port PCIe supplémentaire au prix du Wi-Fi normalisé ici en 6E, d'un port 2,5 GbE, du BT 5.3, d'un port M.2 en moins — soit 3 ports M.2 câblés en PCIe 4.0 et un port en PCIe 5.0 — et d'un tout vieux chipset son ALC1220. Nul doute que le tarif demandé en sera d'autant diminué. Tout comme la N9, la N7 voit une partie de son carénage se transmuter sous forme de dissipateur thermique à SSDs.

NZXT n'aura pas fait le pari d'opter pour les connecteurs inversés type BTF ou Project Zero. Cela aurait eu pourtant du sens de la part du constructeur d'emprunter cette voie, mais la jeunesse du concept et le peu d'offres compatibles, y compris dans sa propre gamme, rajouté au fait qu'ASRock ne propose pas de déclinaison similaire dans sa gamme, auront eu raison gardée de ne pas, encore en tout cas, tenter l'aventure.

Poulet AM5 N° 728 120 je t'aime, je pense à toi.

Ce billet est également l'occasion de signaler un retour en trompette du côté des plateformes AM5, NZXT ayant annoncé quelques jours plus tôt l'arrivée, dans des délais similaires aux cartes mères sus-citées, des N9 X870E. Esthétiquement tout aussi soignées que les cousines Intel-iennes. Jusque-là cantonnée aux chipsets secondaires sur plateformes AMD, le dernier en date étant le B650E, NZXT signe ici avec le haut de gamme chez AMD avec toutes les fioritures de cette génération de chipsets décidément pas bien excitante. Ce choix du constructeur pourrait peut-être bien s'interpréter comme un signe des temps.

Espérons enfin que les tarifs demandés — non communiqués — seront plus raisonnables que sur les crus précédents, ce qui permettrait sans doute de grappiller quelques parts de marché en marge des amateurs absolus d'esthétisme.