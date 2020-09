Il y a toujours des bizarreries qui arrivent d'un coup dans le monde du hardware, il faut dire que sur certains produits, il est difficile d'innover inciter le consommateur à acheter une nouvelle référence. Souvenez-vous, Cooler Master par exemple avait lancé un ventirad soucoupe, avec son MasterAir G100M, un dissipateur assez étonnant. D'autres marques comme Zalman, préfèrent mettre des loupiotes partout, à un tel point que votre radiateur pourrait presque guider les bateaux sur la côte. AeroCool par contre, c'est un peu la croisée des deux mondes et le nouveau produit que nous allons vous présenter est assez... spécial - tant de teasing chez CDH. La marque avait lancé il y a peu son boitier Atomic et son original Klaw, mais pour le coup, ce n'est pas d'un boîtier dont nous allons vous parler. On vous présente le Mirage 5, un ventirad cylindrique, au look de waterblock, mais ce n'est qu'illusion !

On aime la botanique chez CDH !

Bon, comme vous pouvez le voir, le produit semble avoir une fonction esthétique avant un quelconque focus sur les performances. Le top est équipé de verre, avec un éclairage RVB, de quoi bien décorer dans votre boîtier tuning. Mais est il bien équipé au moins ? Le radiateur embarque cinq caloducs de 6 mm avec une surface de contact direct-die, donc en théorie de quoi dissiper quelques calories quand même ! Les ailettes sont positionnées en anneau, laissant un tube libre au centre, par-dessus lequel le ventilateur de 60 mm à flux latéral viendra se positionner.

Boum wakwakwak, wakwakwak

Ce moulin, tournera de base à 1200 tr/min (c'est rapide) et pourra monter à 3000 tr / min pour refroidir votre CPU. Le débit d'air annoncé est de 74,3 CFM au maximum, avec une pression statique de 2.13 H2O, avec des nuisances sonores de 30 dBA au maximum - c'est bruyant quand même. Le roulement est de type hydraulique, heureusement, avec une durée de vie 60 000 sur le papier. Au niveau des dimensions du ventirad, il fait 145 mm de hauteur, donc il passera dans la plupart des boîtiers du marché. Le TDP annoncé est de 150W, à vérifier en pratique, avec un design pareil, on émettra des doutes concernant l'efficacité de l'engin.

Regardez cette beauté... de boîte de conserve

Ce cylindre de refroidissement est compatible avec l'ensemble des sockets, LGA 1200, AM4, LGA115X, même LGA 2066, seul Threadripper comme à l'habitude n'est pas supporté. Nous n'avons pas encore de prix ou de date de sortie. Pour le comparer à la concurrence, on ne citera que des ventirads originaux, avec par exemple le CNPS16X - au look discutable - ou bien le Xigmatek Windpower Pro, propulsé au RGB. En revanche, si vous êtes un adepte du simple et que toutes ces LEDs vous donnent mal au crâne, le très fonctionnel DeepCool Gammaxxx 400S n'est pas déconseillé, loin de là.