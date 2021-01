S04E53 • 28 décembre 2020 - 3 janvier 2021

Deuxième et dernière partie de notre sélection vidéoludique annuelle ! Après une première partie consacrée aux "petits" jeux sortis en 2020, place aux "gros" titres. Comme d'habitude, la liste n'est pas exhaustive, mais voici une sélection de jeux qui ont su trouver leur public grâce à des qualités aussi diverses que variées. On notera au passage quelques très bonnes exclusivités consoles, non incluses ici mais qu'on vous cite quand même parce qu'elles le méritent largement : Final Fantasy VII Remake, Ghost Of Tsushima, Nioh 2 et bien évidemment The Last Of Us Part II.

• C'est pas nouveau, mais ça déboîte

Assassin's Creed Valhalla est sorti mardi 10 novembre et a été développé par Ubisoft Montreal. Deux ans après Odyssey, voici le petit dernier, ça se passe dans le Nord et en Angleterre, avec des Vikings pas forcément très discrets. Voir du gameplay... PC/PS4/PS5/XB1/XBX/Stadia

Call of Duty: Black Ops Cold War est sorti vendredi 13 novembre et a été développé par Treyarch. Nouveau Call Of, nouveau FPS, nouvelle campagne, nouveau multi... Ah non, le multi n'est pas nouveau, pardon... Plus d'infos... PC/PS4/PS5/XB1/XBX

Cyberpunk 2077 est sorti jeudi 10 décembre et a été développé par CD Projekt RED. Enfin, le voilà, le nouveau chef d'oeuvre polonais... Ce RPG en vue à la première personne fait parler de lui, ça c'est certain. Plus d'infos... PC/PS4/XB1/Stadia

Doom Eternal est sorti vendredi 20 mars et a été développé par id Software. Lui, c'est le petit dernier de la famille Doom. Inutile de vous dire que les codes sont respectés, la bourrinitude est toujours présente au même titre que les FPS à foison. Une version Switch devrait arriver un de ces quatre. Le site du jeu... PC/PS4/XB1/NS/Stadia

Dragon Ball Z: Kakarot est sorti vendredi 17 janvier et a été développé par CyberConnect 2. Revivez l'aventure DBZ de l'arrivée de Raditz jusqu'au combat final contre Buu dans ce RPG bien sympathique et chamaré. Voir du gameplay... PC/PS4/XB1

F1 2020 est sorti vendredi 10 juillet et a été développé par Codemasters. Sans surprise, c'est le nouveau jeu de F1 qui prend le relai, comme chaque année. Il est beau, il sent bon le sable chaud... Bref, pour les amoureux de course automobile et avec le nouveau mode My Team, c'est le pied, pour les autres, c'est un jeu de tutures. Le site du jeu... PC/PS4/XB1/Stadia

Ghostrunner est sorti mardi 27 octobre et a été développé par One More Level et Slipgate Ironworks. Jeu d'action en vue à la 1re personne, façon Mirror's Edge gore en apparence mais qui vous demandera une certaine maîtrise pour progresser de façon fluide. Voir du gameplay... PC/PS4/XB1/NS

Half-Life: Alyx est sorti lundi 23 mars et a été développé par Valve. À défaut du 3 attendu par beaucoup, Valve nous a pondu un HL en réalité virtuelle, histoire de vendre un peu plus de Steam Index à 1000 boules. Bon sinon le jeu a l'air cool quand même, ne soyons pas médisants. La page Steam... HTC Vive/Oculus Rift/Mixed Reality

Horizon Zero Dawn est sorti vendredi 7 août et a été développé par Guerilla. Jeu d'aventure et d'action en monde ouvert, partez avec Alloy sur les traces du projet Horizon Zero en affrontant des machines de l'ancien monde. Pour info, la Complete Edition contient le DLC Frozen Wilds. Voir du gameplay...

Immortals: Fenyx Rising est sorti jeudi 3 décembre et a été développé par Ubisoft Québec. Nouvelle licence pour ce jeu d'aventure en vue à la troisième personne en monde ouvert, qui se déroule dans la Grèce Antique avec un Zeus à l'humour incertain. Voir du gameplay... PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS/Stadia

Mafia: Definitive Edition est sorti vendredi 25 septembre et a été développé par Hangar 13. Remake du tout premier jeu Mafia sorti en 2002, on part sur quelque chose d'assez neuf et de plutôt réussi. Voir du gameplay... PC/PS4/XB1

Marvel's Avengers est sorti vendredi 4 septembre et a été développé par Crystal Dynamics et Eidos Montreal. Jeu d'action et d'aventure en monde semi-fermé (ou semi-ouvert, des grandes zones quoi), vous allez pouvoir ratatiner vos ennemis presque façon beat'em all avec votre héros fétiche. Voir du gameplay... PC/PS4/XB1/Stadia

Microsoft Flight Simulator est sorti mardi 18 août et a été développé par Asobo Studios. Le célèbre simulateur de vol fait son grand retour, lui aussi, et on en a suffisamment parlé dans nos colonnes pour ne pas vous infliger un énième rappel de ce en quoi ça consiste. Le site du jeu... PC

Resident Evil 3 est sorti vendredi 3 avril et a été développé par Capcom. On ne présente plus cette saga de type survival horror dont voici le remake du 3e volet. C'est court, mais c'est beau. Mais c'est court... Voir du gameplay... PC/PS4/XB1

Watch Dogs Legion est sorti mardi 30 octobre et a été développé par Ubisoft Toronto. Troisième volet de cette saga de jeux d'action-aventure en vue à la 3e personne, avec toujours Dedsec dans les parages, cette fois à Londres. Exclu EGS pour la version PC en sus d'Ubisoft Connect. Plus d'infos... PC/PS4/PS5/XB1/XBX/Stadia

