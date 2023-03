Light Wings : comme Barry, mais en blanc (CP)

Après nous avoir gratifiés d’une gamme de ventilateurs à la fois performants, silencieux, avec un light-show intégré et parfaitement adapté à la bat-cave, voilà qu’à la demande générale, be quiet ! nous offre son alter ego du côté lumineux de la force. Parfaitement adapté aux configurations baignées de lumière et aux pièges à licornes. De quoi apporter un souffle de fraicheur et de légèreté dans notre actualité, car des pavés tous les mardis, ce n'est pas super digeste.

Déclinés à l’unité et en triple-pack (avec hub ARGB) de 120 et 140mm, ils existent également en version « High-speed » pour de meilleures performances de refroidissement au prix d'un peu plus de bruit. Vous devriez pouvoir les trouver à partir du 11 avril aux tarifs suivants, qui piquent toujours dans le monde plein de paillettes des licornes :

À l’unité : 120mm PWM (1700 rpm max) : 22,90 € 120mm PWM high-speed (2500 rpm max) : 22,90 € 140mm PWM (1500 rpm max): 23,90 € 140mm PWM high-speed (2200 rpm max) : 23,90 € Pack de trois (avec hub ARGB) : 120mm PWM pack Triple-Pack : 69,90 € 120mm PWM high-speed Triple-Pack : 69,90 € 140mm PWM Triple-Pack : 72,90 € 140mm PWM high-speed Triple-Pack : 72,90 €

Leurs prestations devraient être similaire à ceux de l’élogieux (et très bien écrit) article déjà présent sur le Comptoir : Rifle bearing, moteur à quatre pôles, hélice de Silent Wings. La sauce prend et nous nous retrouvons avec des monstres de silence. Il faudra faire tourner un trio de ces bestioles pour se rendre compte qu'elles sont là ! ... À l'issue de cette petite entrevue, nous ne pouvons que saluer l'exploit de ces nouveaux ventilateurs, qui ne vous crèveront pas les tympans. Les faibles nuisances sonores dégagées nous font oublier leur présence. L'éclairage par contre nous rappellera qu'ils sont alimentés !