Après un sympathique module permettant d’utiliser simultanément deux pompes sur un circuit de refroidissement liquide personnalisé, voilà que la firme allemande Aqua Computer remet le couvert. Cette fois-ci, il n’est pas question de pompe, mais nous restons dans le flot du watercooling avec trois débitmètres. Quelle est l’utilité du bousin ? Simplement de vérifier que votre circuit fonctionne toujours et n’est pas bouché par un malencontreux dépôt.

Les trois compères se nomment high flow LT, high flow 2 et high flow NEXT, et diffèrent par leurs fonctionnalités : le high flow LT, tout simple, se contentera d'une coque en plastique et d'un simple capteur de débit. Pour le high flow 2, vous rajoutez un capteur de température d’eau ainsi qu’une plaque en aluminium. Enfin, le NEXT offrira en sus de la lumière au moyen de LED RGB synchronisables, ainsi qu’une seconde fonctionnalité avec la mesure de la conductivité du liquide. Si celle-ci venait à devenir trop élevée, cela signifie très probablement qu’une réaction d’oxydoréduction est en cours, c’est-à-dire qu’un de vos composants (waterblock ou radiateur, usuellement) est en train de se dégrader. Rajoutez en plus un écran bicolore capable de récapituler toutes ces informations, et voilà un bousin plutôt gadget, donc absolument indispensable ! Notez la présence d'un logiciel de contrôle dédié, nommé AquaSuite, permettant d'afficher l'historique récent des capteurs.

Au niveau de la disponibilité, cela ne devrait pas tarder, avec des prix de 29,90 € pour la version LT, 49,90 € pour le high flow 2 et, enfin, 69,90 € pour le NEXT. Avis aux amateurs de fait-maison ?