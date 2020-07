Aqua Computer, l'autre spécialiste allemand du watercooling, a mis un point un nouveau système pour les utilisateurs les plus avancés et exigeants avec leur système de refroidissement à eau customisé avec amour. Il s’agit d’un adaptateur spécial pouvant désormais accueillir deux pompes D5 au sein d’un seul circuit. Pourquoi deux ? Eh bien d’une part pour doubler la pression dans le circuit à eau et donc en principe améliorer la dissipation thermique, mais c’est aussi une redondance plus ou moins utile pour assurer la continuité du flux d’eau au cas où l’une des pompes venait à faillir, pardi !

Aquacomputer assure que l’ULTITOP D5 DUAL a été optimisé avec une conception compacte et dont la géométrie a été optimisée afin de limiter la nuisance du duo. Justement, celle peut être installée à peu près n’importe où grâce à ses deux systèmes de montages décalés de 90°. Par ailleurs, il sera aussi possible d’attacher l’engin sur n’importe quelle fixation 120 ou 140 mm grâce à un adaptateur vendu séparément (pour 14,89 €). Enfin, le D5 DUAL est monté sur un châssis avec pieds en silicone pour encore limiter les vibrations. Made in Germany dans l'usine CNC d'Aqua Computers, l'ULTITOP D5 DUAL est majoritairement constitué d’acétal et son filetage est d'un standard G1/4".

Produit de niche sur un segment de niche d'un marché de niche, on ne peut se prononcer objectivement sur la pertinence de l’accessoire. Cela dit, dans un système parfait, deux pompes valent certainement mieux qu’une, et certains de ceux qui savent et sont très à fond dans la pratique du refroidissement à eau pure et dure y trouveront sans aucun doute un intérêt, rien que pour la tranquilité d'esprit. L’objet coûte 79,90 euros tout nu, ou 289,00 € avec deux pompes D5 NEXT. Si vous êtes plutôt AIO, mais que vous souhaitiez aussi avoir deux pompes dans votre PC, allez voir le MasterLiquid Dual Pump de Cooler Master.

Prêtes à pomper das Wasser à l'unisson !