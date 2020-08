Chez Be quiet!, c'est la sortie des nouveaux monstres de puissance pour les besoins les plus exigeants chez les professionnels. Si nous sommes habitués à des modèles plus conventionnels dorés ou en platine ne dépassant que rarement les 1000 W, le fabricant allemand sort une mise à jour de sa série Dark Power Pro, qui pour la douzième itération passe de la certification platinium au titanium. Un petit exploit d'optimisation pas évident, mais compréhensible sur des modèles d'une puissance considérable : les deux modèles sont en 1200 et 1500 W, là où chaque pour cent de rendement de gagné équivaut à plusieurs Watts.

Ce choix n'est pas anodin, car gagner ces quelques Watts permet d'alléger l'effort fournit par les composants de puissances, qui chauffent moins, ce qui rend moins nécessaire de ventiler à grande vitesse le circuit, et ce même sous une forte charge. Pour se faire, Be quiet! affirme avoir amélioré sa conception en passant par une gestion numérique, ce qui veut dire que la régulation appliquée sur les MOSFET a dû être optimisée pour gagner les 0,7/0,9 % de rendement nécessaire pour gagner en certification.

La ventilation reste quant à elle avec un ventilateur Silent Wings 3 de 135 mm, un modèle déjà connu chez le fabricant et réputé silencieux. Un des points les plus intéressants reste la possibilité selon les besoins de répartir le +12V en six rails ou en monorail, ce qui sera utile pour soit multiplier les éléments à consommation contenue, ou de focaliser la puissance sur un ou deux éléments très gourmands. À voir l'intérêt réel dans l'absolu, possible que lors d'une utilisation séparée des rails, le système adapte la distribution du courant automatiquement pour obtenir un meilleur rendement.

La garantie restera standard par contre, avec une durée de 10 ans pour les deux modèles. Bien entendu, ces modèles sont modulaires et vous aurez le droit à un lot de peignes gratuits, ce qui vous permettra d'avoir une station de travail propre et soignée. Les alimentations sont prévues pour le 8 septembre 2020 en France, aux tarifs de 389 €(1200 W) et de 439 € (1500 W).