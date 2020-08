Thermaltake a ajouté deux nouvelles seringues dans son arsenal, la TG-30 et TG-50. La première promet une conductivité thermique de 4,5 W/m-k et la seconde en offre 8 W/m-k — à titre comparatif, la Kyronaute de Gryzzly en affiche 12,5, mais ce chiffre ne fait pas tout et n’est pas communiquée par tous les fabricants. Le constructeur n’a pas donné sa recette de la nouvelle pâte, la page produit mentionne uniquement de la « poudre de diamant ». Les TG-30 et TG-50 seront disponibles sous la forme de seringue de 4g, ce qui suffit en principe pour plusieurs applications. Chaque kit inclut également deux lingettes nettoyantes à l’alcool.

Parce que le marché de la pâte thermique ne manque pas d’alternatives (revisitez donc ce comparatif de 87 références) et dont les performances tiennent bien souvent dans un mouchoir de poche, Thermaltake a visiblement cherché un moyen pour se démarquer des autres et ça a donné un applicateur inédit aux ouvertures façon nid d’abeille ! Son usage (unique ?) est simple, il se colle sur l’IHS du CPU grâce à sa face autocollante 3M et il suffit ensuite de tartiner (avec la spatule fournie) suffisamment de pâte thermique sur l’ensemble de la surface pour combler toutes les alvéoles, correspondant à la quantité parfaite et uniforme de pâte thermique pour un contact optimal entre le processeur et la solution de refroidissement, selon Thermaltake.

Ou comment y passer 1 minute au lieu de 5 secondes ?

Original et mignon (pour quelques secondes), mais est-ce vraiment pertinent, en sachant que l’applicateur contraindra sûrement aussi d’utiliser bien plus de produit que nécessaire ? Hors de question aussi de s’en servir pour Threadripper. En se rappelant — grâce à cette brève — qu’il y a en réalité très peu de différence (+/— 1°) entre les différentes méthodes d’application dès lors qu’il y a suffisamment de pâte thermique, ne serait-ce pas là surtout un beau gâchis de plastique et de pâte thermique signé Thermaltake ? Et qui n’a pas encore donné ses prix.