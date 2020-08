ASUS avait annoncé en juillet son nouvel écran gaming ROG SWIFT PG329Q, un modèle 1440p format 32", censé rendre plus abordable la gamme. La marque en avait aussi profité pour officialiser son barebone PN50 supportant les Ryzen 4000 et avait également lancé un routeur Wi-Fi 6 au look assez décalé. Mais ASUS a pourtant l'air d'avoir encore pas mal de choses à nous présenter et introduit aujourd'hui une nouvelle gamme d'alimentations nommée TUF Gaming Bronze.



Alors, qu'avons-nous dans cette nouvelle série budget et abordable ? En premier vous aurez affaire à un nouveau ventilateur, avec double roulement à bille (Axial Tech), en 135 mm. Ce moulin aura donc une bonne longévité sur le papier, néanmoins, il sera judicieux de vérifier les nuisances sonores pouvant être émises lors de fortes charges. Sous 30% de charge, la ventilation ne s'activera pas, ce qui garantit quand même une réduction des nuisances sonores. Bon, pour ce qui est du bloc, on trouve un unique rail +12V et une certification 80 PLUS Bronze. Bien entendu vous aurez le droit à toutes les certifications importantes contre les surtensions connues. On reste sur non modulaire, avec pas mal de connecteurs dispos, dont deux 6+2 pins mais un seul EPS 4+4 pins. Ces alimentations seront disponibles en 550W et 650W, ce qui renforce cet esprit entré de gamme. On trouvait déjà les ROG dans le catalogue, plus haut de gamme, et il ne manquait que les TUF pour compléter l'offre de chez ASUS.

Sur la gamme ROG, la marque avait fait appel à du Seasonic, ce qui peut possiblement donner des pistes sur l'OEM qui fournira ces blocs plus budget, néanmoins rien n'est sûr. Si vous arrivez à passer outre le look très TUF - normal, c'est la signature - ces blocs ont l'air de proposer des prestations honorables sur le papier. Nous n'avons pas encore de prix ou de date de sortie, mais face à la concurrence, on pourra les confronter à d'autres blocs budget. Par exemple, parmi le nombre important de références, on citera les Antec VP500 et VP600 ou bien les Corsair CV550W. On espère avoir bientôt plus d'infos !