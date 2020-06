Ces derniers temps, il a déjà plusieurs fois été question des futurs produits de la marque, il y aurait encore pas mal d'attente du côté de la transition de Noctua vers un catalogue "all black" chromax enfin au grand complet, mais aussi pour ses produits "next-gen" ! Le problème, c'est que ce genre de roadmap est rarement figé et les périodes affichées sont généralement des estimations pouvant évoluer au gré des événements de ce bas monde. Toutefois, la dernière mise à jour du constructeur remonte seulement au mois dernier, soit certainement basée sur une vision un peu plus claire suivant les phases de retour à la normale un peu partout. On peut donc raisonnablement penser qu'on tient désormais le bon bout au moins pour 2020. Sans plus attendre, voyez par vous-même :

Le contenu est suffisamment explicite, inutile de le détailler davantage. En tout cas, c'est bel et bien la fin de l'année qui devrait donc être la plus mouvementée chez Noctua ! Précisons que cette roadmap n'est ni officieuse ni secrète, puisqu'elle est affichée directement sur le site du constructeur et accessible à tout le monde. Elle n'en reste pas moins très facile à manquer pour peu que l'on ne s'attarde pas beaucoup sur le site, les visites se font généralement surtout en coup de vent à la recherche des spécifications de l'un ou l'autre de ses produits, et il faut reconnaître que c'est peu courant d'avoir ce genre de document disponible au public. Bref, voilà qui est réglé, plus qu'à garder un œil sur la page en question pour surveiller d'éventuels changements, et puis surtout patienter !