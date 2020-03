Vous n’en aviez pas besoin, vous n’en rêviez pas, mais le voilà qui arrive quand même ! Après une déclinaison sauce Fractal Design, les EK Distribution Plates n’ont pas fini de se dévoilées, car voici une fantastique EK-Quantum Reflection Evolv X D5 PWM D-RGB candidate au trophée du nom le plus long qui vient, cette fois-ci, se fixer sur des boîtes de la marque Phanteks, à savoir le Phanteks Evolv X et le Phanteks P600S.

Ne changeons pas une recette actuellement en test : le produit reprend les caractéristiques de la première plaque de distribution : une pompe D5 de 23 W ratifiée pour 1 500 L/h, un réservoir bien troué au format G1/4" (11 en tout, pour un maximum de 4 GPU, 1 CPU et une série de radiateurs) et le classique èr gé bé avec pas moins de 19 LED adressables pour réaliser vos rêves les plus fous. Niveau compatibilité, ce sera bon pour tous les logiciels du moment : ASUS Aura, RGB Fusion de GIGABYTE, Mystic Light de MSI et ASRock RGB POLYCHROME Sync ; pas de souci à se faire de ce côté-là !

Le prix perd 10 € par rapport à la version Fractal Design — parce que... non, nous n’avons pas vraiment trouvé de raisons, l'absence de métal sur la partie inférieure ? —, il faudra donc débourser la modique somme de 259,99 € si vous souhaitez vous équiper, pour une livraison possible dès aujourd’hui si cela vous chante. Paré à craquer pour un style parfait ?