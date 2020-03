C'est un peu morne actuellement, la planète étant en grande partie au repos. C'est oublier qu'il y avait une vie avant le virus, et donc qu'Intel avait également une actualité. En réponse au Ryzen 9 4900HS (ou H avec un TDP de 45W), le gros bleu prépare son processeur mobile le plus puissant. Évidemment, il a des caractéristiques impressionnantes parce qu'il doit faire face à une concurrence qui ne dort plus depuis 3 ans. Aussi le 10980HK possède 8 coeurs et 16 threads, c'est un Comet Lake série H, gravé encore en 14nm, avec une fréquence maximale atteignable de 5.3 GHz. Elle correspond à la Thermal Velocity Boost, c'est à dire un supplément de 3e niveau lorsque le refroidissement le permet, AMD ayant déjà ce type de capacité sur ses puces Ryzen.

En revanche, comme elle est destinée au monde du portable, il y a peu de chances qu'elle arrive à ces 5.3 GHz, le refroidissement sur ces machines étant loin de valoir ceux pour desktop, à moins de le larder de caloducs et de ventilateurs blower pour éliminer un max de joules par plein d'ouïes ! Par contre elle risque de gacher la vie des Ryzen mobiles, où AMD n'offre pas mieux techniquement en termes de coeurs, par opposition au desktop où AMD a deux CPU plus puissants que le plus puissant des Comet Lake-S. Cette génération H est suspectée d'être lancée à partir du 2 avril, entre le lancement et la dispo, il ya parfois du temps qui passe !