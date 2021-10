Le patron d'Intel plus que confiant dans ses produits à venir

Pat Gelsinger arbore un sourire Colgate sur ses interviews depuis des semaines. Peut-être est-ce dû au souvenir de la vue de Pascal à pwal, mais apparemment il y aurait une autre raison, forcément moins valable que notre hypothèse. Le patron a une confiance folle en ses produits, et il le sait. En tout cas, il fait montre d'un changement de communication vis-à-vis de ses collègues précédents, qui étaient dans l'ensemble agressifs et peu humbles compte tenu de la qualité très en deçà de ce qu'Intel aurait dû produire. AMD en a profité pour s'incruster, et avec ses a popularisant les octocores, Intel a paniqué pendant trois ans pour colmater comme il pouvait les brèches des coups de boutoir des améliorations de Zen à Zen 3. Mais aujourd'hui, la confiance s'est réinstallée chez les bleus.

Gelsinger affiche une confiance certaine. il l'avoue même en faisant profil bas lors d'une interview à CRN :

AMD has done a solid job over the last couple of years. We won’t dismiss them of the good work that they’ve done, but that’s over with Alder Lake and Sapphire Rapids

Il reconnait qu'AMD a donné du fil à retordre à sa boite, mais cette période est pour lui révolue. En même temps, ne pas le reconnaitre est une faute de communication tant le rapport de forces était évident. Alder Lake et Sapphire Rapids vont reprendre les rênes sur le mainstream et le serveur. Il met en avant les performances et l'efficacité énergétique, c'est de bonne guerre puisque son job est de promouvoir la boite qu'il dirige. Il a probablement raison, mais c'est enterrer un peu vite son adversaire.

À son sujet, on pense à la mémoire cache dans les CPU, Zen 4, Zen 5, mais comment est-ce que la firme a préparé l'après-Zen 5 ? Il arrivera bien un moment où l'architecture initiée en 2017, même remaniée, aura du mal à évoluer, même si on parle de big.LITTLE pour la dernière génération Zen connue et référencée à ce jour. Tout cela est bien excitant, la concurrence, y a que ça de vrai !