Étant particulièrement concentré sur le marché du boitier gaming abordable, les lancements se succèdent assez rapidement chez Antec, probablement pour avoir toujours quelque chose de « neuf » à proposer aux joueurs qui ne tiennent pas à se ruiner et ne veulent pas forcément d'une tour qui fait aussi le café, mais qui aimeraient tout de même quelque chose avec un peu de cachet. N'étant pas une affaire de prestige, ce segment se satisfait avant tout avec du volume, et tant pis si c'est presque toujours la même chose. C'est donc au tour de la série NX du constructeur de s'agrandir à nouveau, et après avoir accueilli le NX410 en février dernier, voici maintenant le NX420 !

Comme d'habitude, c'est surtout une affaire de façade...

Sur le plan des fonctionnalités, celui partage bien quelques points communs avec le susnommé, mais il apporte des possibilités de configuration légèrement différentes et surtout une façade qui sort un peu de l'ordinaire (qui rappellera d'ailleurs un peu le radiateur apparent d'une RTX 3090 FE ou vaguement le style du Torrent de Fractal). Pour une fois, pas de mesh ni de verre en façade, mais une sorte de grille avec une bande ARGB verticale et un logo également illuminé au centre. On peut supposer que l'air devrait donc arriver à circuler plus ou moins efficacement, mieux qu'avec du verre en tout cas. Le seul problème, c'est que le NX420 n'embarquera qu'un seul 120 mm à l'arrière d'origine, mais il fallait un peu s'y attendre à ce niveau de gamme. Il conviendra donc d'équiper les autres 5 emplacements 120/140 mm en fonction de vos ambitions. Le boitier fait d'acier SPCC, de plastique et de verre trempé ne pèse aussi que 5 kg à vide, ce qui suggère une épaisseur assez faible des matériaux. Et n'y cherchez pas de l'USB-C, vous n'en trouverez pas. Vous noterez aussi que le panneau latéral est attaché à l'ancienne avec 4 vis à main, gare aux accidents !

Y'a tout de même une p'tite fenêtre pour voir l’autocollant de son alimentation !

Au fond, le NX420 est un boitier ATX d'apparence moderne comme on en trouve beaucoup (et c'est peu dire), capable de faire l'essentiel de ce qu'un boitier plus cher peut offrir, mais sans aucune fioriture et simplement habillé différemment. Son plus gros avantage est son accessibilité, le MSRP étant fixé à 64,99 €.