Ce n’est pas le kit idéal, mais presque ! G.Skill a lancé sa gamme Royal Elite, qui se veut techniquement premium par rapport à la Royal. Visuellement, c'est toujours un peu bling bling, et même encore plus puisque le côté "diamant" se retrouve aussi sur le radiateur, et plus seulement sur les bandeaux LED. Question look, on aime ou pas, disons que c'est plus "passe-partout" en "argent" qu'en doré.

La firme a ressorti les fameuses puces Samsung B-die de 2 gigots pièce pour sortir un kit de 2 x 8 et 2 x 16 Go de DDR4 4000 cas 14-15-15-35, mais 1.55 V quand même. Pour l'anecdote, les latences les plus véloces sur la DDR4 4000 sont cas 15. C'est donc un petit pas de plus, mais il fut long à être fait. Parallèlement à cela, le géant a sorti aussi de la DDR4 3600 la plus rapide. Traditionnellement en cas 16, cette nouvelle venue est en 14-14-14-34, et on en trouvera en barrettes de 8 ou 16 Go, pour des kits allant de 16 à 128 gigots. Il faudra 1.45 V tout de même. On sait que les Ryzen 3000 et 5000 sont friands de ces latences rapides, et c'est quand même sur Ryzen 5000 que vous pourriez en tirer un max de profit, puisque la DDR4 3800 permet de conserver le ratio 1 entre la fréquence mémoire et la vitesse de l'Infinity Fabric. Chez Intel, Rocket Lake également devrait en profiter.

C'est juste que d'un point de vue tarif, ça risque de coûter une blinde. Pour ceux qui envisagent le long terme, ou d'avoir une plateforme optimisée au max de ce qu'elle peut, ce sont des kits à envisager. Bien sûr si l'argent n'est pas un problème !