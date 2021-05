Cette fois, les choses semblent enfin fixées. Ce n'était pas le cas, mais nous avons de bonnes raisons de penser que les dates que nous allons vous donner sont les bonnes. Il se murmurait que NVIDIA lancerait sa RTX 3080 Ti le 18 mai, mais ce ne devrait pas être le cas. En fait, il y a 3 temps à déterminer. Le 31 mai prochain, le caméléon annoncerait le lancement conjoint de la RTX 3080 Ti, mais aussi de la RTX 3070 Ti, avec on l'imagine des détails techniques que nous allons vous rappeler, selon les rumeurs.

Le 2 juin, les tests de la RTX 3080 Ti devraient être publiés. Une semaine plus tard, le 9 juin, ce serait l'heure de gloire de la RTX 3070 Ti. Par contre la dispo des cartes n'est pas connue, et à chaque lancement, NVIDIA devrait avoir un lot de cartes au MSRP, ça va être la guerre pour les Founders Edition. En effet, malgré les pénuries, les FE sont les seules à ne pas subir de hausse des prix, et comme elles sont bien usinées et qu'elles font le job, avec un style très particulier à base de magnésium, c'est une razzia qui s'abat sur elles.

Pour l'anecdote, la 3080 Ti est attendue pour avoir 10240 cuda cores FP32 et 12 gigots de GDDR6X sur bus 384-bit à 19.5 Gbps, la RTX 3070 Ti quant à elle afficherait 6144 cuda cores FP32 et 8 Go de GDDR6X à 19 Gbps. Reste à voir les perfs, mais on voit bien la grosse se placer entre 3080 et 3090 pour le MSRP de la 6900 XT, et la seconde entre 3070 et 3080 pour un MSRP entre les deux, à savoir 619 $.

Ces cartes sont un beau mélange finalement !