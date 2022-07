Il y a quelques jours, nous avions vu un résultat Geekbench 5 dont la plateforme était un 13700K ES, avec 8 coeurs P avec Hyper Threading, et 8 coeurs E. La carte maman était une ASRock Z690 Steel Legend WiFi/6E, et il y avait 32 gigots de DDR4 3600. Les scores étaient de 2090 points en mode simple coeur, et 16542 en mode multithread. Eh bien un nouveau test vient d'être réalisé avec presque la même plateforme. En effet, le coeur reste bien ce Raptor Lake 13700K ES, mais la carte mère, dont le nom reste identique, ajoute un D5 qui autorise l'emploi de la DDR5.

Du coup, ce sont 32 Go de DDR5 5200 qui ont rempalcé la DDR4 3600. Notez que Raptor Lake devrait être optimisé avec la DDR5 5200, au lieu de 4800 comme pour Alder Lake. Si le score simple coeur a bougé, plus par les marges d'erreur que par chute de performance, soit 2069 points, le score multithread par contre a grimpé à 19811. Cela n'est plus du domaine de l'anecdotique, puisqu'on est à 19.7 % de mieux. Après, cela ne préfigure en rien du comportement du CPU en gaming ou en applicatif, si vous vous souvenez de notre test sur Alder Lake, il n'y avait qu'en applicatif que la DDR4 sous exploitait le CPU par rapport à la DDR5, en jeu, cela était dérisoire. Il va falloir que la DDR5 baisse encore, ce qui devrait arriver lors de l'introduction de Raphael.