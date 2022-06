La question de la DDR4 avec la 13e génération Core ne date pas d'hier. À vrai dire, elle a été plusieurs fois abordée dans la dernière année, mais via des rumeurs. Vous pouvez retrouver les billets concernés ici et là. Si Intel semble vouloir insister exclusivement sur la DDR5, la DDR4 pour autant ne devrait pas disparaitre immédiatement. Premièrement, vu que le contrôleur mémoire est intégré au CPU, on devrait placer des Raptor Lake sur des cartes mères chipset 600, la rétrocompatibilité voulue au sein d'un même socket, destiné à ne durer que deux générations, serait respectée. Mais qu'en serait-il des cartes mères ayant un ou les chipsets compagnons de la série 700 ? Eh bien ASRock, malgré lui on imagine, a donné une réponse qui ne laisse plus de place au doute. Faut-il encore que la source soit valable, ou simplement vraie.

Mais à partir d'une liste de cartes mères basées sur les Z790 et H770, on peut voir la mention D4 dans le libellé, qui implique par analogie avec ce qui a déjà été fait par le passé, la présence de DDR4. Et c'est ainsi qu'il serait très surprenant que les plans changent, qui seraient illogiques. Par ailleurs, on ne doute pas une seconde que le successeur de Raptor Lake, alias Meteor Lake suivi d'Arrow Lake, devrait cette fois tirer un réel trait final sur la DDR4. D'ici là, nous aurons de quoi nous occuper, surtout Éric ! (Source)