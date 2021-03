À chaque sortie de nouvelle plateforme, G.Skill nous fait le coup. Le lancement de Rocket Lake n'y échappe pas, voici la DDR4 optimisée spéciale Intel série 11, que vous retrouverez sous les gammes Trident Z Royal, Trident Z RGB et Ripjaws V. En entrée, notre chef vous propose son écrasé de 32 ou 64 Go de DDR4 4266 Cas 19, à déguster avec un petit Romane DDRami de 16 ou 32 Go de DDR4 4400 cas 17/18, mais vous pouvez passer sur un peu plus rond en bouche avec 64 Go de DDR4 4600 Cas 20. Le plat de résistance, qui n'est pas à réserver aux fillettes et autres estomacs sensibles, c'est un gratin de DDR4 4800 accompagné de sa souris de Cas 17/19/20, sur un lit de 16, 16 ou 32 Go. C'est sûr, c'est copieux. Toutefois, tel l'éléphant aux olives que s'enfile Obélix sans se faire prier, vous pouvez ajouter une cassolette de DDR4 5066 servie avec des petits légumes Cas 20, selon 16 ou 32 Go selon votre appétit. Enfin, en dessert, c'est une pièce montée de 16 choux de DDR4 5333 à démonter, à déguster avec une petite clairette de Cas 22. On ne vous dit pas le prix du menu, mais didiou de didiou !

Mais hélas, les puces mémoires n'échappent pas non plus à la hausse des prix par pénurie, nous verrons cela dans notre billet récapitulatif mensuel des prix de la mémoire. Déjà que c'était inaccessible à 99 % de la population, la DDR4 5333 devrait empirer la chose. De plus il faudra voir comment la greffe d'une telle mémoire se passe, est-ce que tous les CPU tolèreront ces fréquences élevées, surtout celles à plus de DDR4 5000 ?