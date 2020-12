C'est un peu une première pour UL, qui a racheté Futuremark il y a quelques années déjà. Des tests pour voir le comportement général d'une machine, il y en a eu, on pense à PC Mark par exemple. Mais des tests pour évaluer la capacité d'un ordinateur à bosser sur des vidéos et des images, il y en a peu, voire pas du tout. C'est ainsi que nous voyons arriver deux benchs, qui n'ont pourtant aucun rapport avec Goldorak, qui forment la suite UL Procyon. Maintenant que le lien est fait avec le prince d'Euphor, regardons de quoi il s'agit.

Il y a d’abord photo Editing Benchmark, basé sur Adobe Lightroom Classic et Photoshop. Ça évalue la façon dont votre PC travaille sur des flux de photos, sur des retouches. Le second est Video Editiong Benchmark, et il est basé autour d'Adobe Premiere Pro, avec la même philosophie : observer et évaluer le comportement de la machine face à du travail vidéo, via deux projets importés, dont un qui est accéléré par le GPU. La finalité des deux projets est de restituer une vidéo en Full HD H264 et une autre en UHD en H265.

La suite est professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est, d'une part, payante à hauteur de 995 boullolars, et que d'autre part, il faut que ces logiciels d'Adobe soient déjà présents sur l'ordinateur cible. Ça risque de laisser du monde de côté. Notez que pour ceux qui sont éligibles au test, il faut Lightroom Classic 10 ou plus récent, Photoshop 22 ou mieux, ainsi que Premiiere Pro 14.5 et ultérieur.

