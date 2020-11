Le constructeur TeamGroup lance une nouvelle référence de DDR4 sur le marché. La société avait annoncé en aout dernier son SSD T-Force Vulcan G, un produit assez simple qui ne sortait pas vraiment du lot. Plus récemment, la marque a lancé son T-Force Treasure Touch, un SSD externe original par son intégration du RGB et sa surface de contrôle tactile. Pour le coup, ce n'est pas du stockage de masse, mais de la DDR4 toute fraiche qui nous arrive, avec une nouvelle série ZEUS. Cette gamme, est selon TeamGroup, conçue pour le jeu, ce que nous allons vérifier à la lecture de ses spécifications.

Cette nouvelle mouture sera disponible en plusieurs fréquences, avec du 2666 MHz, 3000 MHz et 3200 MHz. Le premier modèle aura des timings fixés à 19-19-19-43 pour 1.2V, le second modèle quant à lui proposera du 16-18-18-38 pour 1.35V et enfin le dernier modèle aura du 16-20-20-40 pour une tension similaire. À noter qu'une version supplémentaire de la 3200 MHz sera proposée en basse consommation, avec une tension fixée à 1.2V, mais impactant les timings à 20-22-22-46. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas folichon et les débits en pratique ne doivent pas être fantastiques. On pourra trouver cette mémoire dans des kits allants de 8 Go en une barrettes à 32 Go en une ou deux barrettes. Une version SO-DIMM sera aussi de la partie, avec deux fréquences seulement, en 2666 MHz ou 3200 MHz pour des latences respectives de 19-19-19-43 et 22-22-22-52 pour une tension de 1.2V.

Nous n'avons pas de prix pour ces modèles, mais ils devraient rapidement être référencés chez les revendeurs. A noter que TeamGroup fournit une garantie à vie sur cette série ZEUS, ce qui est un bon point. Face à la concurrence, on pourra la confronter à des modèles assez low-cost, comme la G.Skill Aegis ou bien la Corsair Vengence LPX. Enfin, malgré tout, à moins d'appliquer une tarification agressive sur cette gamme, il sera compliqué de se démarquer avec des spécifications aussi moyennes.