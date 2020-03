Les marques qui offrent, enfin offrent est un grand mot, vendent serait plus approprié, des kits avec des barrettes de 32 Go ne sont pas légion. Et quand c'est le cas, c'est très cher comme chez G.Skill avec les Trident Z DC. Teamgroup quant à lui enrichit son catalogue Vulcan et Dark Z. La première gamme citée est hiérarchiquement moins huppée que la seconde, aussi le look diffère un peu. Si le style général se vaut entre les deux séries, le radiateur au final est plus haut sur Dark Z avec 43mm contre 32mm au Vulcan. Voici donc les specs des kits :

What for 2x32 Go Vulcan DARK Z DDR4 2666 C18-18-18-43 C15-17-17-35 C16-18-18-38 DDR4 3000 C16-18-18-38 C16-18-18-38 DDR4 3200 C16-18-18-38 C16-18-18-38 DDR4 3600 DTC Lulu ! C18-22-22-42

Voilà donc le catalogue exclusif de kits de 2x32 Go de DDR4. Les specs ne sont pas fabuleuses, elles sont classiques, mais c'est bien sur les tarifs où Teamgroup est agressif, ses kits en 2x8 et 2x16 Go étant bien placés et faisant le boulot. On attendra forcément d'avoir les tarifs pour confirmer cette tendance, en sachant que la garantie est à vie du produit, ce qui est transformé en 10 ans sur notre sol. Sabine a piloté toute la nuit, grâce à elle les kits ne tarderont pas à arriver en boutiques, sauf que vous êtes censés être confinés !