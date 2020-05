Avril avait vu une inflexion de la courbe des prix vers le bas après quelques mois de montée, aussi on se demande ce qu'il en est en ce mois de mai. À vrai dire, la demande devant être plus faible qu'à l'accoutumée, du fait certainement d'une perte de revenus générale, on peut penser que les prix de la puce et de la barrette continuent de baisser. Pour ce faire, relevons ces prix et matons ça tranquillos :

Comme on s'y attendait, le prix des puces baisse, et c'est toujours bien pour nous. Par contre, faut-il encore que les revendeurs impactent cette baisse sur les kits qu'ils font miroiter sur leurs pages rutilantes. A contrario du mois précédent, oui on peut affirmer que les prix baissent, on trouve sans grande difficulté 2x8 Go de DDR4 3200 C16 à moins de 85€, aussi il est redevenu bon de se fournir si jamais vous aviez besoin de plus de 16 gigots. C'est donc une bonne nouvelle pour les clients, monter les prix pour compenser les pertes liées au confinement est une solution qui se tient, mais comme ces achats ne sont pas prioritaires dans les foyers, les VPC se retrouvent avec de la RAM chère et invendue. Il vaut mieux encore la baisser et vendre, ça fait tourner le stock !