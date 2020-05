SilentiumPC vient d'annoncer une mise à jour de son ventirad Spartan - non, pas celui de Halo -, qui revient dans une révision 4 au goût pas si neuf que ça. Pour rappel, la marque polonaise SilentiumPC propose depuis 2007 des solutions de refroidissement PC à des tarifs abordables. Après une version Spartan 3 LT sortie en 2016, ainsi qu'une révision PRO en 2018, la marque décide de mettre à jour sa gamme en passant directement au Spartan 4.

Franchement, lorsque l'on regarde de plus près cette mise à jour du Spartan 3, on ne peut que constater à quel point les ventirads sont similaires aux anciens modèles. Par exemple, le Spartan 4 est équipé de deux caloducs, en direct-touch, exactement comme l'ancien modèle Spartan 3 LT. Le TDP maximal supporté reste à 125W, toujours avec un ventilateur de 100 mm Sigma Pro. Il faut tout de même garder à l'esprit que cette série est destinée aux configurations modestes - pour remplacer un rad stock par exemple - et donc qu'elle ne vise pas les sockets ou CPU haut de gamme. Les ventirads sont donc compatibles avec l'ensemble des sockets mainstream (AM4, AM3+, AM2+, LGA1151, LGA 1150, LGA1155/6, LGA1200), mais ne supportent pas le 2066 ou le TR4.

Une variante MAX de ce Spartan 4 a également été annoncée, cette fois-ci avec trois caloducs de 6 mm et un ventilateur différent. Le moulin Sigma HP est au format 120 mm et peut fonctionner à 1600 tr/m au maximum. La version Pro du Spartan 3 proposait un caloduc de plus, mais un ventilateur moins performant. La diminution du nombre de caloducs est donc surprenante, ce manque est en revanche compensé par un ventilateur plus performant, reste à voir en pratique comment cela affecte le refroidissement. Pour la compatibilité des sockets, on reste sur la même chose que le modèle classique. À noter que ces deux modèles, que cela soit le Spartan 4 ou le Spartan 4 MAX, ont le droit à des variantes EVO ARGB. La différence majeure réside dans la présence d'un ventilateur transparent avec éclairage RGB.

Finalement, ces nouveaux venus ne le sont pas vraiment. Les anciens modèles Spartan 3 proposaient le même niveau de prestation et il n'y aura vraisemblablement pas d'évolution profonde avec la version 4. Ces produits seront en concurrence avec le TX3i/EVO ou bien le Deepcool Gammaxx GT. SilentiumPC proposait déjà auparavant des gammes aux tarifs agressifs - moins de 30 euros - avec des performances de refroidissement intéressantes pour les petits budgets. La marque n'a pas encore communiqué de tarif, ni de date de sortie, mais cela devrait se caler sur les anciennes gammes.