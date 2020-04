De plus en plus de fake CPU intel dans la nature ?

Cela fait déjà quelques années que la contrefaçon de hardware circule assez facilement sur le net. Il faut dire que ce genre de marché parallèle est assez compliqué à contrôler et la vente trop rarement sanctionnée. Nous nous retrouvons cette fois-ci (encore) face à des contrefaçons de produits Intel et la magouille touche désormais aussi des revendeurs réputés. La problématique serait liée à la politique de retour de plusieurs grosses entreprises, dans lesquelles les contrôles sur les RMA sont probablement trop faibles, généralement, pour des raisons de coûts.

Nous avions déjà eu à faire à ce genre de cas en 2015 sur des APU AMD qui au final s’étaient avérés être de simples Athlon 64 X2 bien emballés et rebadgés. Dans le cas des CPU Intel, c’est souvent l’IHS qui est utilisé pour opérer cette tromperie, il suffit « simplement » de prendre celui d’un i9, de le mettre sur un CPU plus faible, mais de socket similaire (ou pas), et le tour est joué. Cela rappelle un peu ce que nous avions déjà vécu à l’époque du LGA1366, avec pas mal d’i7 de contrefaçon qui circulaient.

Ici un processeur Intel contrefait, umm, il manque quelque chose…

Un rapport de chez HKEPC nous apporte de nouvelles informations concernant de telles pratiques effectuées couramment en Chine. Il est affirmé que les processeurs Intel seraient le plus sujets à ce genre de magouilles. La marque ayant toujours très la côte en Chine et dans le monde en général (en termes de parts de marché pures et dures), cela n’est pas très étonnant, mais le tour des Ryzen viendra peut-être. En tout cas, une fois le CPU relidé avec la capsule d’un autre, il devient visuellement compliqué pour monsieur et madame tout le monde de se rendre compte de la supercherie au premier coup d’œil. La meilleure solution est donc d’utiliser un logiciel de monitoring, comme HWMonitor ou CPU-Z, qui permettent de détecter le processeur ainsi que sa génération.

Lorsque l’on se balade un peu sur des sites comme AliExpress, il est souvent fréquent de trouver des processeurs à des prix alléchants, mais tout porte à croire que les entreprises occidentales sont elles aussi impactées. Certains vendeurs frauduleux ont carrément recours à l’impression customisée d’IHS ou à la modification du numéro de série, pour produire en masse des fakes et ainsi faire un maximum de profit. Face à de telles pratiques, pour des achats de ce calibre, le plus prudent reste de commander sur un site ayant une bonne réputation de manière générale, éviter les revendeurs tiers des marketplaces, de manière à pouvoir faire valoir facilement ses droits en cas de besoin.

On vous présente l'escroc flemmard !

De son côté, Intel a fait une déclaration sur le réseau social chinois Weibo pour renforcer sa position à ce sujet. La société rappelle ne pas prendre en charge les processeurs ayant subi des modifications quelconques de la part de l’utilisateur, celles-ci étant évidemment proscrites comme motif de RMA (au même titre qu’un CPU endommagé par un overclocking, hors garantie spéciale), d’autant plus si des marques sont clairement visibles. Certes, ces règles existent déjà depuis très longtemps, Intel fait sauter la garantie de ses CPU en cas de décapsulage, on peut supposer que ces mesures seront renforcées par la suite, resterait à savoir comment.

Avec des CPU Coffee Lake parfois difficiles à trouver en circulation à des tarifs raisonnables, les fanboys Intel acheteurs potentiels tentent de trouver le meilleur prix. La « pénurie » chez Intel, due à la difficulté de satisfaire tout le monde en 14 nm simultanément, ne fait d’ailleurs qu’empirer la situation et Intel a bien déclaré que le nombre de CPU contrefaits en circulation serait particulièrement important. Restez donc sur vos gardes, si vous comptez passer à l’achat, vérifiez bien l’historique du vendeur, évitez les tiers et les sites un peu obscurs, et utilisez des moyens de paiement proposant des assurances.