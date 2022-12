Le 13900KS est réel, mais pourquoi ?

Intel a sorti ses puces Raptor Lake en K et KF. Ce sont ses processeurs les plus tripotables, et accessoirement, les plus puissants de chaque famille i5, i7 et i9. Il manque les i3, mais jusque là, c'est le 13900K qui domine la saga Core de 13e génération. Avec ses 8 coeurs P et ses 16 coeurs E, soit 24 coeurs pour 32 threads, le 13900K a des performances de premier ordre, mais ce n'est pas sans contrepartie. Il consomme fort, chauffe très fort, tant et si bien qu'il faut du vrai cooling pour lui permettre de ne pas passer en mode four à pizza. Dans notre test Raptor Lake, le CPU a atteint 100 °C en pic, sur un Noctua NH-U12A, soit un des meilleurs refroidisseurs en aircooling. Le passage à un AIO Eisbaer Aurora Pro, un des cadors du secteur AIO, n'a rien changé, puisque la surface d'échange est trop petite pour permettre à la chaleur d'être évacuée pleinement.

Le 13900KS est réel, annoncé par le patron des bleus, Patoche Gelsinger. Il est subtilement indiqué comme capable d'atteindre les 6 GHz, mais ce ne sera quasiment jamais le cas. Il ne le pourra que sur très peu de coeurs P, et dans des conditions particulières, sous Thermal Velocity, c'est-à-dire à condition que le refroidissement soit violent. Et par expérience, il n'y a probablement aucun AIO du marché qui ne l'est ni aucun ventirad, pour un TDP de 253 W. Et puis quel intérêt de pousser un tel CPU à des limites folles si ce n'est pour gagner 1% de perf, et dépenser du fric en plus ?

Il a été testé sous Geekbench, test suffisamment court pour lui permettre de conserver une fréquence élevée. Mais point de 6 GHz, le CPU a tapé au mieux 5893 MHz pour une fréquence moyenne de 5867 MHz. Le score simple thread est de 2319, le multi est de 26774. D'après la base de données de Geekbench, le 12900KS et le 13900K sont à 2081/2227 et 19075/24311 points en simple/multi threading, le gain est donc anecdotique par rapport au 13900K, de 10 % par rapport au 12900K qui possède quand même 8 coeurs E de moins. Au final, c'est un CPU pour montrer qu'on a la plus grosse, mais qui, clairement, va à contre-courant de la tendance des clients, qui ne veulent plus payer à prix d'or des processeurs qui consomment plus pour même pas une poignée de pourcents en plus. Une sorte d'aberration technologique... tout en étant une vitrine technologique, le paradoxe du KS. Quant aux 6 GHz, ils ne seront pas nombreux à le voir sur leur logiciel de monitoring, comme les fameux 5 GHz des Centurion FX en somme, sauf ceux équipés en watercooling fait main bien couillu. (Source)