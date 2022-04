Il y a deux références AMD portant le nom de 5800X. Ce 5800X initial, et le 5800X3D. Les seules différences, qui sont tout sauf anodines, sont des fréquences moindres de 200 MHz pour le premier, et 64 Mio de mémoire cache supplémentaires, portant le tout à 96 Mio au lieu de 32. Nous avons fait notre article, et il se trouve que le 5800X3D bat son frère de 8 % en FHD en moyenne. Il est important de souligner qu'il y a des jeux qui savent s'en servir, et d'autres quasiment pas, ce qui explique que la moyenne n'est pas de 15 % comme annoncé par AMD, qui avait dû sélectionner les titres où l'impact était favorable pour mettre en avant cela.

Techspot a fait son test, dans les 3 définitions, et utilise 41 jeux différents mais pas 41 moteurs différents. En FHD, le gain observé est de 15 % en moyenne. Il est expliqué par la présence de nombreux jeux étant très sensibles au cache 3D, avec des gains de 30 à 43 %, cela a pour effet de monter drastiquement la moyenne, parallèlement à cela, il y a peu de jeux où l'impact est très faible voir nul. En QHD, ce même panel montre un gain moyen de 9 %, et enfin en UHD, ça tombe à 4 %. Que peut-on déduire de tout ça ? Premièrement, c'est que le cache est disparate dans les performances qu'il peut apporter, mais globalement il est assez apprécié par les jeux. Deuxièmement, tous les moteurs n'en tirent pas parti, ou pas pareil : Death Stranding et Horizon Zero Dawn moulinent avec le Decima Engine, et les gains sont identiques en FHD, tandis que le Frostbite s'éclate avec le cache avec Battlefield V, mais 4 fois moins sur Battlefield 2042. C'est donc très variable selon les jeux, et même ceux utilisant pourtant le même moteur 3D mais dans une version différente.

Enfin, troisièmement, le gain diminue logiquement lorsqu'on monte en définition, puisque le goulot d'étranglement devient le GPU. On voit que, passé le QHD, ça ne sert plus à rien. En tout cas avec la génération de cartes graphiques actuelles, il est fort probable que la prochaine repousse les moyennes en jeu en UHD plus loin (enfin on l'espère sinon quel intérêt ?), mais ne rende pas le 5800X3D plus intéressant pour autant, l'archi et l'IPC ayant leurs limites. À l'heure actuelle, si vous jouez en FHD ou QHD, vous pouvez toper un tel CPU, mais à la condition expresse que votre GPU soit testiboulé et pas limitant dès le FHD comme une vieille carte polaris ou Pascal. Enfin, pour conclure, à son tarif actuel, c'est-à-dire 14 € de moins que le 5950X, il faudra vraiment réfléchir à ce que vous préférez, ce dernier étant beaucoup plus complet, surtout si vous comptez bosser avec de temps en temps, les usagers gaming purs se comptent sur les doigts d'une main. Après, il y a le plaisir d'avoir un CPU techniquement abouti, et ça ne se discute pas... sauf si Zen 4 le dépasse sur son domaine de prédilection !