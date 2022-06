Tel un gros gâteau bien appétissant, AMD a joué les pères Fouettards avec son 5800X3D. "Touche pas, tu t'es pas lavé les mains", "mange pas trop, tu vas exploser", "regarde, mais ne tripote pas", bref, autant de consignes qu'ont reçues les clients, qui se sont retrouvés frustrés. Pourquoi ? Parce que le bestiau chauffe du fait de la mémoire cache, donc pas d'overclocking possible, ni même la possibilité de monter ou baisser la tension, les Ryzen étant de bons clients à l'undervolting par exemple, et tout ça avec 200 MHz de moins en turbo que le 5800X.

C'est donc une belle Rolls, mais une Rolls fragile qu'il faut ménager. MSi pourtant lance un BIOS pour ses cartes mères de la série 500, qui introduit une fonctionnalité activable pour le 5800X3D. Regardons d'abord la liste des cartes qui désormais permettent l'action du "Kombo Strike", la nouveauté à la base du billet :

X570 GODLIKE

X570 ACE

X570 UNIFY

X570S ACE Max

X570S UNIFY-X Max

B550 UNIFY

B550 UNIFY-X

B550 Mortar WiFi

B550M Mortar

La liste n'est pas exhaustive, il manque des références qui bénéficieront très certainement du BIOS "Kombo Strike". Tel ASRock à sa belle époque filou et qui sortait des sentiers battus, MSi permet, en ajustant le niveau du KS selon 3 modes, d'overclocker automatiquement le 5800X3D, et cela est d'autant plus important que le refroidissement est efficace. Oubliez si vous avez un radbox Wraith, par contre vous y trouverez votre compte si vous avez du Arctic ou du EKWB, MSi, Corsair, Alphacool, etc. Ainsi, sur R23, le CPU a topé 14513 points avec KS désactivé, 14865 avec KS sur position 1, 15019 sur KS en position 2, et enfin 15212 sur KS en position 3.

Ce n'est pas tout, vous pouvez également undervolter le CPU par cette fonctionnalité. Il faudra bien tester la stabilité, car la présence du cache 3D-V perturbera un peu la baisse, elle risque d'être moindre que sur un 5800X classique. Mais c'est tout à votre avantage si vous faites ainsi : moins de tension, donc moins de chauffe, et donc KS peut profiter de ces degrés en moins pour vous offrir des MHz en plus. Bref, c'est à tester en connaissance de cause, après, il faut voir la consommation, parfois gagner 100 MHz ne vaut pas le coup. (Source)