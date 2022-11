Il y a deux semaines, TPU avait sorti un article concernant la puissance du CPU idéale pour faire carburer une RTX 4090. Nos confrères avaient choisi un 5800X et un 12900K, le premier représentant le milieu de gamme, peu importe la gamme, le second le haut de gamme, toutes séries confondues. Beaucoup n'y ont vu qu'un duel de CPU de marque différente, favorisant plus une entité qu'une autre, après tout, on voit le diable où on veut bien le voir. Du coup, TPU a remis le couvert, en conservant le 5800X, et en ajoutant le plus gros CPU gaming rouge, le 5800X3D.

Sur les 53 jeux, et les 3 définitions standard, notre confrère a fait ses mesures. Il en ressort ceci, synthétisé dans un zouli tableau :

wtf 1080p 1440p 2160p Ryzen 7 5800X 100 % 100% 100% Core i7-12900K 115.7 % 113.8 % 106.5 % Ryzen 7 5800X3D 118.5 % 115.4 % 106.8 %

On voit donc une tendance identique, avec des chiffres qui le sont quasiment. Et cela confirme que le choix initial était bon afin de mettre en avant l'importance du CPU dans l'exploitation de la RTX 4090. Évidemment, le 580X3D est un peu supérieur en FHD, un petit peu moins en QHD, et égal en UHD que son ennemi bleu, mais il ne change pas la conclusion. Ce qui est intéressant finalement, c'est de voir comment se comporte le meilleur CPU rouge en gaming, puisque les Ryzen 7000 ne lui ont pas repris la couronne, même s'ils la touchent des 9 doigts. Selon les jeux, au détail, vous aurez beaucoup ou peu de gains en passant d'un 5800X à un 5800X3D, ça dépend grandement des moteurs 3D, mais c'était déjà le cas dans le match entre 5800X et 12900K. À vous de voir quel est le jeu (moteur) que vous utilisez le plus, mais en UHD, il n'est pas très pertinent de changer de processeur pour gagner 6 à 7 % de perfs avec une RTX 4090. Il y a fort à parier que sur la RTX 4080, ça soit encore moins marqué, pour RDNA 3, nous verrons demain soir ce que nous a réservé AMD !