Si vous avez craqué ou allez craquer pour un des derniers-nés de la famille des Ryzen, à savoir un processeur sous architecture Zen 4, alors il est plus que probable que vous souhaitez l’exploiter à son maximum. Or, avec la série de failles Meltdown, Spectre et compagnie, l’OS est blindé de code d’isolation visant à limiter au maximum l’exploitation de ces failles, Sur les Ryzen 7000, seuls le Speculative Store Bypass, Spectre V1 et Spectre V2 sont possibles, menant à des coûteux Retpolines et autres mécanismes d’isolations.

Coûteux, oui, mais étrangement pas sur le silicium de cette dernière génération : testé avec et sans correctif, le 7950X de Phoronix s’est retrouvé plus rapide que la version patchée d’environ 4 %. Pour le reste, une mobale de chez ASUS a été missionnée la X670E ROG CROSSHAIR HERO , accouplée à 32 Gio de DDR5 et un SSD Samsung 980 Pro (2 Tio).

Spécificité de la configuration ou optimisation du processeur ? Ou bug de Linux ? Difficile de le dire, mais nous sommes bien surpris à la lecture de ces chiffres. Si l’intégration en dur d’un certain nombre de patchs est connue comme améliorant les performances, ce comportement est inédit. Certes, certains benchmarks synthétiques comme Stress-NG, OSBench ou Sockperf préfèrent les versions non patchées, ce n’est pas le cas de Selenium (testant la rapidité de Google Chrome) ou encore Stargate Digital Audio. Inutile donc de sortir sans protections, les ingénieurs rouges ont fait le boulot pour vous !