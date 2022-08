Raptor Lake ne serait qu'un saut de fréquence par rapport à Alder Lake. Le géant bleu y a ajouté de l'IA, des coeurs Efficience en plus, mais nous avons découvert que les coeurs Performance Raptor Cove seraient en fait identiques au Golden Cove d'Alder Lake. Toutefois, dans la présentation minimaliste faite par la firme, l'overclocking amélioré faisait partie des "fonctionnalités". Et il semble que ça soit le cas si on se fie aux fuites du web.

Un 13700K QS a atteint 6.18 GHz sur une ASUS Z690-A Gaming WiFi DDR4, mais avec une tension de 1.536 V. Cela implique un refroidissement important, mais le test CPU-Z a été fait sur un seul coeur. Il a atteint 1009.9 points. Après enquête minutieuse d'Éric, et après un apéro chargé, il semblerait que ce ne soit pas le prix du 13700K, mais bien son score CPU-Z.

Si ces Raptor semblent plus dociles que les bestioles disparues il y a plusieurs millions d'années, ils sont aussi bien plus chauds. Et autant de fréquence, c'est beau, mais faut-il encore pouvoir la contenir, ce qui était déjà difficile avec le 12900K, alors n'importe quel Raptor overclocké, ça sera très compliqué. Nous prévoyons une pénurie d'AIO de 420 mm pour les 18 prochains mois !