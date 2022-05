La communication, ça se travaille ! Les CPU à peine annoncés, voilà que les propos tenus en première instance par les pontes d'AMD évoluent déjà. Il était dit par la firme que les Ryzen 7000, pour les plus énergivores, auraient un PPT de 170 W, contre 142 aux Ryzen 5000. Robert Hallock, celui par qui est arrivée cette information, n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de loupés et autre mauvaise foi, a vu sa communication rectifiée seulement deux jours plus tard par AMD lui-même lors d'une interview.

En fait les 170 W ne sont pas le PPT, mais le TDP, c'est-à-dire l'enveloppe thermique maximale du socket, mais qui est capable de supporter des CPU Ryzen 7000. Et ces mêmes Ryzen, dans leur version super turbo maxi, pompent 230 W, ce qui correspond en fait au PPT, ce qu'Intel appelait PL2 et qui s'appelle désormais Maximum Turbo Power. En même temps, pour ceux qui avaient déjà monitoré un 5950X en pleine charge sur tous les coeurs, comme sur notre article, on dépasse facilement les 160 W. On comprend donc qu'une grande partie des performances va venir de ce PPT bien relâché, qui va assurer des fréquences hautes sur de courtes durées, ces dernières vont donc avoir un rôle à jouer dans les résultats des benchmarks, surtout si ces derniers sont courts. C'est donc une sorte de philosophie à la Intel que l'on découvre, le refroidissement sera donc important !

À moins que tout ceci ne soit, à l'instar de NVIDIA et sa RTX 3090 Ti, un moyen de préparer les gens à ce changement majeur dans la consommation des puces Ryzen ? Mmmmmm !