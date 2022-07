Si vous vous souvenez, Intel a montré, via un slide, comment il positionnait ses cartes vis-à-vis de la concurrence. Adieu RTX 3070 et RX 6700 XT, les ennemies des bleues sont les RX 6600 XT et RTX 3060 Ti. C'est un peu cruel d'avoir fourni tant d'efforts pour concurrencer le milieu de gamme de la génération de GPU qui s'apprête à prendre sa retraite dans quelques semaines. Notez également que le géant n'a toujours pas donné la moindre date pour le lancement de ses A770 et A750, ça commence à sentir le roussi ces multiples retards.

Alors pour tuer le temps, et ne pas perdre la face, Intel fait des vidéos où il montre la puissance de sa carte, sans donner le moindre détail technique, parle de VRR, de HDMI, bref tous les à côtés qui ne nous détourneront pas le regard de l'essentiel : les perfs et les pilotes. Comme si nous étions tombés de la dernière pluie, Intel a montré que sa carte, l'A750, concurrente de la RTX 3060, était capable de délivrer entre 80 et 100 ips en 1440p sur Death Stranding. Ce n'est pas de nature à rassurer, bien au contraire. D'ordinaire, les constructeurs mettent en avant leur matos avec des benchs qui leur sont favorables, et c'est bien le cas ici. Death Stranding, c'est un jeu beau, très beau même, mais assez vide de polygones, et qui a la réputation de tourner merveilleusement bien y compris sur de vieilles cartes. Ce n'est pas dans la facilité que l'on fait ses preuves, mais dans la difficulté. Un Cyberpunk par exemple aurait donné quelque chose de moins avantageux. Vous verrez l'air abattu de Ryan Shrout dans la vidéo ci-dessous, ce n'est pas joyeux du tout !

Nous montrons là notre mécontentement, car la communication d'Intel est incompréhensible, l'A380 sorti en catimini en Chine se vautre, et les A750 et A770 tardent, le géant étant incapable de parler des perfs et de donner une date de lancement, il ne serait pas fier de ses produits qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Mais il vaut mieux assumer plutôt que tourner autour du pot des mois, cela est encore plus destructeur en matière d'image de marque, alors qu'au fond, concurrencer une RTX 3060 reste un bon niveau de performance. À trop attendre, ça ne vaudra plus rien. On peut même se demander si elles seront lancées finalement ces cartes...