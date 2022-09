Morbleu, fichtre, diantre, bigre ! Pas encore sortie ni même annoncé, voilà que Raptor Lake s’offre tranquilou un record de fréquence à en faire tremper les amateurs de gros chiffres. En effet, une fuite fortement intrigante et, il faut l’avouer, assez louche, fait le tour de la toile : une capture d’écran de CPU-Z affichant le plus gros processeur de la 13e génération, le 13900K, flashé à 8 GHz !

Comme toutes ses autres copines les fuites, impossible de déterminer les conditions exactes de sa réalisation : pas de nom de la mobale, rien sur son fabriquant ; tout juste sommes-nous certains qu’il s’agit d’un modèle Engineering Sample, un grand classique des exemplaires presse. Rajoutez tout de même l’azote liquide indispensable à ce genre de records et une tension à en décoiffer mamie de 1,792 V détecté, et voilà les ingrédients pour ce record… à moins qu’il ne faille, plus simplement, un bon Photoshop. Car, à y regarder de plus près, certains éléments semblent suspicieux : si l’absence des E-Core est plus que justifiée pour des records de cadence, les 8000,00 MHz tout pile ne sont pas habituels pour des oveclock poussés, d’autant plus que le bus est resté très sagement à 100 MHz : encore une fois, un clocker professionnel aurait pu tirer davantage de ce côté-là. Rajoutez la version 2.00.0 de CPU-Z, qui date du premier mars dernier : avant même le support des Ryzen 7000 ! Autant dire que ce raptor a peu de chance de se faire détecter aussi joliment sur cette mouture-là, d’autant plus que le changelog ne fait mention du support de cette 13e génération que sur la release suivante, la 2.01. Bref, gardez vos pincettes de rigueur, les tests tiers arriveront bien assez tôt, y compris sur votre Comptoir favori ! (Source : Wccftech)

