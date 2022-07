Un certain temps, il se murmurait qu'AMD pourrait sortir des puces Zen 4 sur socket AM4. Ce serait assurément un coup de maître, avec un gros succès, mais il y a plusieurs hic. Premièrement, ça tuerait dans l'oeuf, vu le parc installé AM4, toute velléité d'achat d'AM5, et donc ce ne serait pas très bon pour le commerce des cartes mères des partenaires. Deuxièmement, vu les grosses difficultés qu'a eues AMD à mettre au point les Ryzen 5000 sur ce vieux socket, il y a fort à parier que techniquement la chose soit devenue à présent impossible. Alors, comment créer de la nouveauté sur un socket qui devrait durer encore des années selon Lisa Su ? C'est simple, en sortant d'autres CPU dessus.

Lesquels ? Eh bien c'est simple en fait, en lançant une gamme ayant de la mémoire 3D-V Cache. Le 5800X3D a été plutôt bien accueilli, en gaming, malgré son prix, ses 200 MHz de moins que le 5800X, mais avec du cache qui apporte un boost important des performances, tant que la carte graphique ne lisse pas tout ça. C'est donc sûrement pas en UHD que ça va se voir, ceux qui sont en FHD ou QHD y gagneront, il est même possible que les prochaines générations de GPU et leur puissance folle attendue repoussent à l'UHD le domaine d'action du cache. D'après Greymon55, cette possibilité d'expansion est vraie, et il devrait même y avoir des annonces faites d'ici un mois. En point d'orgue, un 5950X3D, ça pourrait avoir de la gueule, mais aussi un 5600X3D qui apporterait du boost à un best-seller.