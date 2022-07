Selon Digitimes et RetiredEngineer, les principaux clients de TSMC auraient revu leurs ambitions. Le maître mot est réduction ! Apple le plus gros, AMD et NVIDIA, tout ce petit monde va finalement faire moins fabriquer de bidules 5, 6 et 7 nm que ce qui était prévu. Les données sont assez importantes, les volumes réduits également.

AMD ferait face à un gros volume de 6/7 nm invendu, ce qui fait qu'il va réduire de 20k pièces sa commande initiale pour Q4 2022 et Q1 2023. Par contre, ses commandes en 5 nm ne seraient pas affectées par cette réduction. NVIDIA aurait, là aussi, un stock balèze de RTX Ampere sur le dos, la faute incombant à un gadin magistral des cryptoventmonnaies, et il tente par tous les moyens de l'évacuer par des prix en baisse. De plus, les mineurs pleurent à la revente de leurs cartes, ils saturent le marché de l'occasion et concurrencent plus que de raison celui du neuf. Les RTX Lovelace vont arriver dans un contexte un peu bouleversé donc, et le caméléon s'attendrait à une baisse de la demande en cartes, et voudrait moins de RTX 40 en production, moins de wafers en somme. On n'oublie pas que, dans la panique de la pénurie, dont on sait aujourd'hui qu'elle est presque le fait du minage, les verts avaient payé cher la sécurisation de la production 5 nm. Apple, de son côté, a décidé de réduire de 10 % le premier jet d'iPhone 14, qui passerait de 90 à 81 %.

Au final, ça s'excite moins dans les slips, et celui qui risque de faire la gueule, c'est TSMC, qui pourrait revoir ses chiffres de croissance à la baisse par rapport aux prévisions. Mais dans ce jeu de poker menteur, ne pleurons pas ces sociétés qui ont quand même engrangé du blé comme jamais, elles en gagneront juste un peu moins, mais leur survie est très loin d'être engagée !